Wasko odnotowało 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,55 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,33 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 119,78 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 4,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 231,75 mln zł w porównaniu z 207,21 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 roku grupa kapitałowa Wasko wypracowała przychody w wysokości 231,8 mln zł, co oznacza wzrost o 24,6 mln (11,9%) w porównaniu po analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów oraz poprawa rentowności przełożyły się na osiągnięcie przez grupę kapitałową Wasko SA dodatniego wyniku na wszystkich poziomach agregacji. W I półroczu został wypracowany zysk brutto na sprzedaży na poziomie 40,9 mln zł oraz zysk netto na poziomie 4,4 mln zł. Osiągnięte wyniki są istotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2024 roku, kiedy wypracowane został odpowiednio zysk na sprzedaży brutto w wysokości 32,2 mln zł oraz została poniesiona strata netto na poziomie -0,6 mln zł” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 0,68 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews