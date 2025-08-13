Wawel odnotował 9,7 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2025 roku wobec 8,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,94 mln zł wobec 5,81 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 40,84 mln zł wobec 42,35 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,12 mln zł wobec 128,13 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 roku zysk netto 27,52 mln zł wobec 28,16 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 328,12 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 296,06 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 40,84 mln zł wobec 42,35 mln zł zysku rok wcześniej.

„Na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w I połowie 2025 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. wpływ

miały przede wszystkim następujące czynniki:

wzrost przychodów ze sprzedaży o 32,1 mln zł,

wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 26,1 mln zł,

wzrost wartości kosztów sprzedaży o 1,5 mln zł,

wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu o 5,1 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 689 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews