WB Electronics rozważa sprzedaż akcji na warszawskiej giełdzie, aby zwiększyć inwestycje w ramach nowego programu obronnego Unii Europejskiej, poinformował założyciel i dyrektor generalny Piotr Wojciechowski.

„Decyzja firmy o ewentualnym debiucie na warszawskiej giełdzie zależy od tego, jak zostaną przydzielone środki unijne. Mimo że banki są skłonne zapewnić nam finansowanie, wejście na giełdę wydaje się interesującym scenariuszem dla potencjalnego skoku jakościowego WB” – powiedział Wojciechowski, cytowany przez Bloomberga.

WB Electronics odnotowała gwałtowny wzrost od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., a dzięki nowym kontraktom jej sprzedaż podwoiła się do 2,96 mld zł, podano także.

Grupa WB to obecnie największy, polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy obserwacyjno-rozpoznawcze; systemy dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki; systemy kierowania ogniem; systemy uderzeniowe; systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa; wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego.

Źródło: ISBnews