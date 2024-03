Wedel, który w 2023 r. po raz pierwszy w historii przekroczył 1 mld zł przychodów (wobec ok. 900 mln zł w 2022 r.) w tym roku może zwiększyć je do 1,2 mld zł, poinformował dyrektor zarządzający Maciej Herman. Z kolei eksport powinien wzrosnąć o ok. 25% z ok. 100 mln w 2023 r.

„W 2023 r. po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy 1 mld zł obrotów, a to m.in. dzięki wzrostowi eksportu, który kilkanaście lat temu wynosił 10 mln zł, a w ubiegłym roku było to już 100 mln zł. Bardzo dużą część naszego biznesu stanowią też nowości produktowe, które są istotnym elementem branży słodyczy, tak jak nowe, zaskakujące smaki szczególnie lubiane przez młodzież” – powiedział dyrektor podczas konferencji prasowej.

„Mamy założenia wzrostu eksportu o około 25% w tym roku, więc może to być około 125 mln zł z eksportu w tegorocznych 1,2 mld zł przychodów” – dodał Herman w rozmowie z ISBnews.

Wedel jest też obecnie na ukończeniu inwestycji w rozbudowę i modernizację fabryki na warszawskiej Pradze, a dyrektor zarządzający zapowiedział oddanie całości do użytku na jesieni tego roku. Wartość inwestycji sięgnie łącznie ok. 300 mln zł.

Wedel to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie około 45% polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

Źródło: ISBnews