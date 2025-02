White Stone Development zebrał w ramach emisji obligacji serii L 25 mln zł na działalność operacyjną i inwestycyjną, podała spółka. Dzięki pozyskanym środkom firma chce zwiększyć obecność na rynku deweloperskim, realizując projekty o większej skali na rynku mieszkaniowym dla klientów indywidualnych i w modelu wykonawczym dla klientów korporacyjnych.

„Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizując projekty o większej skali, uwzględniając przy tym zmieniające się oczekiwania rynkowe i potrzeby klientów” – powiedziała co-CEO Anna Suchodolska, cytowana w komunikacie.

W 2025 r. White Stone Development planuje skoncentrować swoją działalność na Warszawie i okolicach oraz Szczecinie, z opcją dalszej ekspansji na inne rynki lokalne. Ponadto do Grupy należy Maat4, spółka pełniąca rolę głównego wykonawcy instalacji elektroenergetycznych, podano także.

„Nowa strategia White Stone Development ogłoszona pod koniec 2024 roku, w tym wejście w projektowanie z wykorzystaniem zagranicznych funduszy, pokazuje, jak ważne staje się elastyczne podejście do finansowania oraz wrażliwość na trendy na rynku nieruchomości. W swojej dotychczasowej historii Grupa sprzedała ok. 2 tys. mieszkań realizowanych w ramach 6 projektów w Warszawie i okolicy oraz w Szczecinie” – czytamy dalej.

W ramach emisji spółka zaproponowała inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym trzyletnie, zabezpieczone obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł i zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,4 pkt proc. Jest to kontynuacja programu emisji rozpoczętego w czerwcu ub. roku serią K. Papiery będą wygasać w lutym 2028 r. Niezależnie od tego spółka zarezerwowała sobie też prawo do przedterminowego wykupu. Poprzednia emisja przeprowadzona w czerwcu 2024 roku zakończyła się sukcesem i stopą redukcji równą 53,25%, aktualna osiągnęła większe zainteresowanie ze stopą redukcji przekraczającą 70%.

Do tej pory White Stone Development wyemitował obligacje o łącznej wartości 198,5 mln zł, z czego na rynku Catalyst notowane były papiery o wartości 167,5 mln zł. Całkowita wartość dotychczas spłaconego długu to 127 mln zł, z czego serie obligacji notowane na Catalyst to 96 mln zł. Po realizacji emisji, spółka będzie posiadać obligacje o łącznej wartości 71,5 mln zł. W 2025 nie zapadają żadne papiery dłużne spółki, przypomniano także.

White Stone Development specjalizuje się w realizacji projektów mieszkalnych oraz projektach komercyjnych dla funduszy zagranicznych.

Źródło: ISBnews