Akcje polskie cały czas wyceniane są z dwucyfrowym dyskontem do innych rynków wschodzących, co wydaje się nieuzasadnione; a razem z oczekiwaną poprawą zysków w spółkach powoduje, że widać dalszy potencjał do wzrostu wycen giełdowych, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

„Optymizm panujący na GPW od początku roku widoczny był także na innych giełdach w regionie. Uzasadnia to naszym zdaniem tezę, że choć wygrana oraz utworzenie rządu przez Koalicję Obywatelską zostały odebrane przez inwestorów zagranicznych pozytywnie, to nie był to jedyny czynnik wpływający na wzrost popytu na polskie aktywa. Skoro tak, to wygrana Karola Nawrockiego w krótkim terminie może wpłynąć na zwiększoną nerwowość inwestorów (poprzez wzrost niepewności), to jednak w horyzoncie kilku kwartałów nie zmienia dobrych perspektyw polskiej gospodarki” – napisał Cesarz w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Wzrost gospodarczy bazujący na inwestycjach oraz popycie wewnętrznym będzie dodatkowo wspierany przez malejące stopy procentowe w Polsce oraz w Europie, podkreślił zarządzający.

„Wg naszych szacunków akcje polskie cały czas wyceniane są z dwucyfrowym dyskontem do innych rynków wschodzących. Naszym zdaniem jest to nieuzasadnione, a razem z oczekiwaną poprawą zysków w spółkach powoduje, że widzimy dalszy potencjał do wzrostu wycen giełdowych” – podsumował Cesarz.

Źródło: ISBnews