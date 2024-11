Bioceltix pracuje nad wprowadzeniem swojego produktu biotechnologicznego na rynek. W planach jest pilotażowa sprzedaż w przyszłym roku i docelowo skalowanie produkcji zgodnie ze standardami europejskimi oraz amerykańskimi.

Z komórkami macierzystymi jest ta trudność, że żadnego produktu w Stanach Zjednoczonych na bazie komórek macierzystych w tej chwili dopuszczonego nie ma, więc my musimy tę ścieżkę potwierdzić i współpraca z USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) ma trochę inną powiedziałbym naturę i specyfikę niż współpraca z FDA (Agencja Żywności i Leków). Więc to nie jest tak, że to jest nasz świadomy wybór, tylko to jest po prostu kwestia tego, że musimy się wpisać w jakiś schemat regulacyjny