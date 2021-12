Wielton podpisał umowę nabycia 80% udziałów w spółce Guillén Desarrollos Industriales z siedzibą w Hiszpanii, za ok. 4,6 mln euro, podała spółka.

Nabywana spółka posiada wszelkie zasoby zapewniające kontynuację prowadzonej działalności, w tym m.in. park technologiczny, kontrakty, licencje, patenty, znaki towarowe oraz wystarczające zasoby kadrowe. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach: nabycie obecnie 80% udziałów za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 5,6 x EBITDA Guillén za rok 2021 (tj. ok. 4,6 mln euro, przy czym wartość ostateczna będzie znana po zaudytowaniu wyników rocznych spółki) oraz opcja nabycia w 2026 r. pozostałych 20% udziałów w modelu earn-out za cenę obliczoną w oparciu o wskaźnik 6,5 x EBITDA Guillén za rok 2025, wyjaśniono w komunikacie.



Guillén to szósty producent przyczep i naczep w Hiszpanii. Firma specjalizuje się w produkcji naczep kurtynowych, furgonowych i podkontenerowych oraz posiada zaawansowany technologicznie i dobrze zautomatyzowany park maszynowy w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w trójkącie Walencja-Saragossa-Barcelona. Obecnie Guillén produkuje i sprzedaje ponad 600 sztuk przyczep i naczep rocznie, przy oczekiwanych na koniec 2021 roku przychodach ze sprzedaży ponad 16 mln euro. Firma zatrudnia obecnie 89 osób. Posiadana przez Guillén baza produkcyjna pozwala na znaczące zwiększenie skali produkcji w najbliższych latach, ocenił Wielton.

Dzięki przejęciu Grupa Wielton rozszerza swoją działalność o kolejny ważny rynek – Hiszpanię – którego potencjał wynosi ok. 14 000 sztuk rocznie, a także uzyskuje dostęp do rynku portugalskiego o wielkości ok. 2 500 sztuk rocznie, zaznaczono.

Celem Grupy Wielton jest zwiększenie wolumenu produkcji Guillén do ponad 1 600 sztuk w 2025 roku i w związku z tym przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 38 mln euro, oraz rozszerzenie asortymentu o produkty Grupy Wielton.

„Hiszpania to duży i interesujący nas rynek, któremu przyglądaliśmy się od dłuższego czasu i poddaliśmy dogłębnej analizie. Przejmując dobrze zautomatyzowany i zrobotyzowany, charakteryzujący się zapasem wolnych mocy produkcyjnych, zakład Guillén, otwieramy sobie możliwość skokowego wzrostu na rynku hiszpańskim i portugalskim. Zyskujemy dodatkową platformę produkcyjno-montażową, zlokalizowaną w pobliżu ważnych dla nas rynków – południowej Francji i północnej Afryki. Akwizycja ta w pełni wpisuje się w realizowaną oraz planowaną ścieżkę rozwoju Grupy Wielton. Jestem pewien, że firma Guillén pod skrzydłami Grupy Wielton będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał rozwoju” – powiedział prezes Paweł Szataniak, cytowany w komunikacie.

„Przejęcie oznacza również rozszerzenie zakresu współpracy z TIP, jednym z największych na świecie graczy na rynku wynajmu i serwisowania pojazdów ciężarowych, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów Guillén po przejęciu NEXT Rent. Postrzegamy to jako interesującą szansę na rozszerzenie naszych obecnych kanałów dystrybucyjnych” – dodał CEO Grupy Wielton Mariusz Golec.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,82 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews