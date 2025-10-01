Wielton odnotował 103,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 r. wobec 37,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 75,24 mln zł wobec 22,8 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 29,7 mln zł wobec 20,2 mln zł zysku rok wcześniej.

„Europejska branża TSL funkcjonuje w złożonym otoczeniu. Choć w niektórych krajach obserwujemy oznaki stabilizacji i pierwsze wzrosty, sektor nadal mierzy się z wyzwaniami wynikającymi m.in. z niestabilności gospodarczej i zmian legislacyjnych. W drugim kwartale br. zaburzona płynność finansowa wpłynęła negatywnie na nasze łańcuchy dostaw i efektywność produkcji. W związku z tym działania koncentrowaliśmy na obszarach zapewniających szybki spływ gotówki. Ponadto w celu usprawnienia procesów zarządczych i kontrolnych rozpoczęliśmy optymalizację i częściową reorganizację struktury Grupy. Jestem przekonany, że nasze wszystkie aktywności i podjęte kroki przyczynią się do poprawy sytuacji Grupy Wielton w kolejnych miesiącach” – powiedział prezes Paweł Szataniak, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1035,15 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 1136,97 mln zł rok wcześniej.

Grupa Wielton w tym okresie sprzedała 7563 sztuk pojazdów w porównaniu do 7877 sztuk (spadek o 4% r/r), utrzymując silną pozycję na większości strategicznych rynków w Europie.

Na zmniejszonym o ponad 13% rynku francuskim, z udziałami na poziomie 18,9% spółka Fruehauf utrzymała pierwszą pozycję. W Polsce, gdzie rynek naczep i przyczep wzrósł o 4,1% r/r, spółki Wielton, Langendorf oraz Fruehauf uplasowały się na trzeciej pozycji, odnotowując wzrost udziałów z 13% do 14%. Na większym o niemal 20% r/r rynku brytyjskim udziały spółki Lawrence David wzrosły do poziomu 6,2%, co pozwoliło jej awansować na 4. pozycję na rynku. W Niemczech, gdzie rynek naczep i przyczep zmniejszył się o niemal 20% r/r, na 5. pozycji z udziałami na poziomie 2,7% uplasowały się spółki Langendorf oraz Wielton GmbH. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), gdzie odnotowano niewielki wzrost rynku (o 4% r/r), udziały spółki Wielton wyniosły 5,7%, utrzymując ją na 5. pozycji na rynku. Na rynku włoskim spółki Viberti, Fruehauf oraz Guillén uplasowały się na 5. pozycji z udziałami na poziomie 7,5%, przy wzroście rynku we Włoszech o niemal 8% r/r, wymieniono w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 73,35 mln zł wobec 25,55 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,1 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews