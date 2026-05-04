Wielton odnotował 160 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 144,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 111,13 mln zł wobec 106,51 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 15,3 mln zł wobec 19,4 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Marża EBITDA była na poziomie -0,7% w porównaniu do -0,9% w analogicznym okresie roku wcześniejszego. W samym IV kwartale 2025 r. wynik EBITDA wyniósł 7,9 mln zł (-30 mln zł w IV kw. 2024 r.).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2183,23 mln zł w 2025 r. wobec 2104,75 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost frachtów i idący za tym stopniowy wzrost zainteresowania wymianą taboru, a także szereg działań optymalizacyjnych czy sprzedażowych pozwoliły na poprawę wyników Grupy Wielton w drugiej połowie 2025 roku. W bieżącym roku nasze działania ukierunkowane będą na poprawę rentowności i generowanie dodatnich przepływów pieniężnych poprzez m.in. kontynuację działań optymalizacyjnych i reorganizacyjnych. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że branża TSL cały czas funkcjonuje w bardzo zmiennych warunkach, przez co często konieczne jest podejmowanie zdecydowanych działań optymalizacyjnych, ograniczających ryzyko operacyjne, jak i usprawniających procesy. Zmiany prawne, które niewątpliwie napędzają rozwój branży, jednocześnie wiążą się z wyzwaniami wymagającymi od firm m.in. nakładów finansowych. Zdajemy sobie sprawę z niepewności i obaw inwestycyjnych jakie wciąż towarzyszom firmom transportowym, dlatego ofertę rozwijamy w taki sposób, aby móc jak najlepiej wesprzeć ich działalność i poprawić efektywność realizowanych operacji transportowych. Przykładem tego jest gama pojazdów EVO” – powiedział prezes Paweł Szataniak, cytowany w komunikacie.

Grupa Wielton w 2025 roku sprzedała 15 548 sztuk pojazdów w porównaniu do 14 503 sztuk rok wcześniej (wzrost o 7,2% r/r), utrzymując pozycję na większości strategicznych rynków w Europie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2025 r. wyniosła 111,77 mln zł wobec 106,65 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wielton należy do grona największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,18 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews