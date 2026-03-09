Wielton zdecydował o rozpoczęciu procesu dokapitalizowania spółki kwotą minimum 30 mln zł poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, podała spółka.

„W celu pozyskania finansowania zarząd spółki przystąpił do rozmów ze spółką MP Inwestors, będącą akcjonariuszem spółki. MP Inwestors wyraził zamiar dokapitalizowania spółki powyższą kwotą poprzez objęcie akcji spółki nowej emisji, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne na opłacenie ceny emisyjnej akcji, MP Inwestors zamierza wcześniej pozyskać ze sprzedaży części posiadanych przez siebie akcji spółki” – czytamy w komunikacie.

Następnie spółka otrzymała od MP Inwestors deklarację dotyczącą uczestnictwa w procesie podwyższenia kapitału zakładowego.



„Zgodnie z treścią deklaracji MP Inwestors, z uwagi na fakt bycia strategicznym inwestorem w spółce i dążenie do wspierania spółki w jej rozwoju, zapewnił spółkę o możliwości udzielenia jej finansowania udziałowego w związku ze sprzedażą w dniu 9 marca 2026 r. w ramach transakcji pakietowych, łącznie 6 956 522 akcji zwykłych na okaziciela spółki na rzecz wybranych inwestorów, po cenie 5,4 zł za jedną akcję, tj. łącznie 37 565 219,00 zł” – czytamy dalej.



W związku z powyższym, zgodnie z treścią deklaracji, MP Inwestors zapewnił, iż zamierza przeznaczyć na objęcie akcji nowej emisji łącznie kwotę 30,07 mln zł i wyraził zamiar objęcia 5 567 634 akcji serii H spółki za cenę emisyjną 5,4 zł za jedną akcję.



Zarząd spółki zamierza w dniu dzisiejszym zwołać walne zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdzie się podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H.

Grupa Wielton należy do grona największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,1 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews