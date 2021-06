Pierwsza sesja tygodnia w Warszawie przyniosła wzrost głównego indeksu, WIG20, o 0,15% podczas gdy mWIG40 spadł 0,13%, a sWIG80 zakończył handel na poziomie odniesienia. Obroty na szerokim rynku wyniosły 880 mln z czego 615 przypadło na indeks blue chip’ów.

Początek tygodnia nie zapowiadał się nazbyt ciekawie oraz emocjonująco. Brak istotniejszych wskazań makro oraz neutralny handel w Azji sugerował raczej niską aktywność na rynkach w Europie. Globalnie czynnikiem ryzyka rzutujących na nastroje jest wzrost zachorowań na tzw. wariant delta co podbija obawy o przebieg sezonu wakacyjnego (i perspektywy spółek powiązanych). Również otwarcie handlu kasowego w USA nie charakteryzowało się wzrostem zmiennosci, aczkolwiek warto wspomnieć o wyznaczeniu ATH przez technologiczny Nasdaq.

Zdecydowanie ciekawiej, niż wskazują na to szerokie statystyki, było natomiast w Warszawie. Do południa WIG20 oraz WIG nieznacznie traciły, co można było tłumaczyć tzw. „pullback’iem” z rekordów (blisko 2-letnie maksima/historyczne szczyty). Bilans sesji ustalony został w godzinach popołudniowych, a sam WIG20 otrzymał wyraźne wsparcie ze strony sektora gamedev. WIG.Games był dziś najmocniejszym sub-indeksem ze wzrostem 4,77%. Dużą część zwyżki zawdzięczamy tu ponad 12% podbiciu akcji TEN (Ten Square Games z blisko 33% udziałem) po tym jak PAP podał, iż flagowa gra Fishing Clan została dopuszczona do dystrybucji w Chinach. Ponad 3% zyskiwały dziś również walory CD Projekt. W ramach WIG20 ponad 6% rosły dziś walory Mercatora, co przy zniżce akcji Rainbow Tours -6% oraz Enter Air -2% sugeruje możliwy wpływ ww. obaw o scenariusz wariantu delta.

Z rynkowego punktu widzenia pierwsza sesja tygodnia upłynęła bez większych emocji na globalnych rynkach. Neutralny bilans handlu i relatywnie niskie obroty sugerują wyczekiwanie na dalsze impulsy z rynków bazowych. Lokalnie zdecydowanie ciekawiej było na poszczególnych segmentach rynku (jak gamedev), które ostatecznie miały większy wpływ na bilans sesji.

Źródło: DM BOŚ / Konrad Ryczko, Analityk