Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) okazała się bardzo mocna w październiku, co zaowocowało osiągnięciem przez WIG20 poziomu 3 tys. pkt. Obecnie indeks powinien zbierać siły do kolejnej fali wzrostowej w przyszłym roku, która powinna wynieść jego wartość do strefy 3,2 tys. pkt, ocenił w rozmowie z ISBnews analityk XTB Mikołaj Sobierajski.

„Październik był jednym z lepszych miesięcy na giełdzie w tym roku. WIG urósł o ok. 6%, natomiast WIG20 – o ok. 5,5%. Sumarycznie od początku roku oba indeksy dały zarobić inwestorom ok. 35%, co jest świetnym wynikiem, porównując do amerykańskich indeksów. Do tak dobrych wyników GPW w minionym miesiącu przyczynił się przede wszystkim Orlen, który przekroczył 100 mld zł kapitalizacji i trafił do grona 100 największych spółek europejskich. Należy wspomnieć również o KGHM, który rośnie dzięki cenom miedzi” – powiedział Sobierajski w rozmowie z ISBnews.

Zwrócił uwagę, że sentyment do banków jest relatywnie wysoki mimo perspektywy wprowadzenia podatku bankowego.

„Jednak w kolejnych miesiącach sektor bankowy powinien być już słabszy z powodu podatku. Za to Orlen i KGHM powinny dalej rosnąć. Oczywiście nie będą to już tak bardzo spektakularne wzrosty jak do tej pory” – dodał analityk.

NBP jest na ścieżce obniżek stóp procentowych, ponieważ inflacja spada do wyznaczonego jej celu. Redukcja stóp procentowych wpłynie pozytywnie na detalistów jak LPP, CCC czy Dino i to w nich analityk XTB upatruje kolejnego motoru do wzrostu.

„Dzięki sile największych spółek WIG20 osiągnął 3 tys. pkt i na ten moment paliwo do dalszych wzrostów jest już wyczerpane. Będą się pojawiały krótkie korekty, ale WIG20 powinien oscylować cały czas w strefie 3 tys. pkt. Natomiast od przyszłego kwartału, w momencie kiedy będzie już odczuwalna obniżka stóp procentowych przez NBP oraz przy napływie kolejnych dobrych informacji z gospodarki, WIG20 powinien systematycznie rosnąć do 3200 punktów” – stwierdził Sobierajski.

Tymczasem na giełdach amerykańskich – jak zaznaczył – tradycyjnie wiele się dzieje. Od miesiąca mamy do czynienia z government shutdown, czyli zamknięciem amerykańskiej administracji, wskazał ekspert.

„Krótkoterminowe shutdowny nie miały wielkiego wpływu na gospodarkę amerykańską. Niemniej jednak w momencie, w którym 'zamknięcie’ rządu już trwa ponad ponad 30 dni, w dłuższej perspektywie wpłynie to na pewne spowolnienie gospodarcze. Dodatkowo wpływa to na decyzję Fed i brak publikacji informacji dla inwestorów dotyczących inflacji, rynku pracy oraz innych bardzo istotnych dokumentów” – zauważył analityk.

W jego ocenie inwestorzy funkcjonują w dwóch rzeczywistościach.

„W jednej mamy zamknięcie rządu i paraliż administracji, a w drugiej hossę. Mieliśmy w tym tygodniu kilka fajnych raportów z największych spółek technologicznych jak Amazon, Microsoft czy Alphabet. W szczególności wyniki Alphabetu i Amazona zaskoczyły pozytywnie i wskazały, że przychody rosną wręcz lawinowo i postępuje faktyczna monetyzacja rozwiązań AI. Microsoft też dostarczył fajnych wyników, choć inwestorzy doszukali się łyżki dziegciu. Nakłady inwestycyjne na rozwiązania ze sztuczną inteligencją były mniejsze, niż się wszyscy spodziewali, i tutaj w pewnym sensie inwestorzy doszukują się małych problemów, jakie Microsoft może mieć w przyszłości. Na pewno sztuczna inteligencja będzie wpływała dalej na wycenę największych gigantów oraz na wycenę samych indeksów. Do tej pory spółki, które publikowały swoje raporty, biły oczekiwania rynkowe. Wszyscy się spodziewają, że indeksy będą dalej rosły, ale trochę wolniej niż do tej pory, a naprawdę kluczowe raporty będą publikowane w przyszłym kwartale” – podsumował analityk XTB.

Źródło: ISBnews