Środowe notowania na rynku warszawskim zaczęły się od próby kontynuacji wtorkowego odbicia.

WIG20 szukał zwyżki niesiony na północ nadziejami na odbicie po korekcie i w pierwszej godzinie zyskiwał nawet 0,6 procent, co było wynikiem lepszym od sesji wtorkowej i wiązało się z poprawieniem wczorajszego maksimum. Niestety, szybko lokalne apetyty wzrostowe zderzyły się z presją spadkową z rynków bazowych. Kontynuacja korekty przez DAX-a i spadki futures na amerykańskie średnie okazały się silniejsze od lokalnych prób podnoszenia cen i właściwie po 30 minutach rozdania rynek skupił się na powielaniu ruchów giełd bazowych. Do końca dnia korelacja WIG20 z niemieckim DAX-em była czytelna i wysoka, co w finale zaowocowało spadkiem warszawskiego indeksu o 0,95 procent przy cofnięciu niemieckiego DAX-a o około 0,4 procent. Różnica wynika głównie z faktu, iż przed zamknięciem swojego rozdania DAX miał czas zareagować na próby podniesienia cen w USA. Technicznie patrząc WIG20 skończył sesję w rejonie 2240 pkt., co daje nowe minima korekty w poziomach zamknięcia, ale w perspektywie intra skończyło się tylko na podtrzymaniu konsolidacji nad dołkiem w rejonie 2222 pkt. Konsekwencją jest wzmocnienie zamknięcia wykresu WIG20 pomiędzy minimum korekty, a linią lokalnego trendu spadkowego, która odpowiada za 10-procentowe cofnięcie WIG20 z rejonu 2480 pkt. Dla technicznie zorientowanych graczy ułożenie wykresu pomiędzy barierami technicznymi narzuca zawieszenie ocen i czekanie na decyzję rynku o kierunku wyjścia z konsolidacji, która dzisiejszą sesją została przedłużona na trzeci dzień. Jutro i w piątek można oczekiwać od rynku nieco mniejszej wrażliwości na zachowanie giełd bazowych, które będą handlowały w kontekście czwartkowego święta w USA i skróconych sesji piątkowych na Wall Street. Otoczenie powinno schować się w niskiej płynności i zmienności, co będzie sprzyjało szukaniu przez GPW własnej ścieżki.

Źródło: DM BOŚ / Adam Stańczak