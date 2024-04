Wikana odnotowała 16,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 16,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 20,07 mln zł wobec 17,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,37 mln zł w 2023 r. wobec 63,33 mln zł rok wcześniej.

„Za nami rok wyraźnie zwiększonego popytu na mieszkania,co potwierdza większa r/r liczba lokali przekazanych i sprzedanych przez spółki z grupy kapitałowej Wikana, czego odzwierciedleniem w wynikach jest wzrost przychodów ze sprzedaży mieszkań o ponad 25% w porównaniu do roku 2022. To także okres, który charakteryzowała zmiana w zakresie finansowania zakupów nieruchomości na rzecz kredytów hipotecznych w związku z uruchomieniem rządowego programu 'Bezpieczny Kredyt 2%'” – napisał prezes Piotr Kwaśniewski w liście do akcjonariuszy.

„Wykazany kolejny rok z rzędu skonsolidowany zysk netto oraz wypracowana rentowność netto w wysokości 21% stanowią potwierdzenie skuteczności działań całej Grupy, jak i słuszności decyzji podejmowanych przez zarząd Wikana, w tym komunikowanej od lat koncentracji na podstawowej działalności, jaką jest działalność deweloperska” – dodał

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,65 mln zł wobec 21,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews