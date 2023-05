Wittchen odnotował 10,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,45 mln zł wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,34 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 64,29 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2023 roku emitent kontynuował działania mające na celu rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym głównie poprzez własne sklepy internetowe jak również platformy typu marketplace na rynkach europejskich. Rozwój zagraniczny realizowany jest przez zwiększenie rynków na których dostępne są produkty Grupy oraz poprzez poszerzanie asortymentu na tych rynkach. Przychody zagraniczne za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r. wyniosły 19,9 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2022 r. wartość ta wyniosła 13,9 mln zł., co stanowiło wzrost o 43%. Na dzień 31 marca 2023 r. Spółka posiadała 10 salonów za granicą, z czego 7 salonów własnych zlokalizowanych było w Czechach oraz 3 na Węgrzech. Poza wspomnianymi salonami sprzedaży detalicznej, Grupa prowadzi także działalność zagraniczną poprzez własne sklepy internetowe na rynku niemieckim (www.wittchenshop.de), czeskim (www.wittchen.cz), węgierskim (www.wittchen.hu), rumuńskim (www.wittchen.ro), ukraińskim (www.wittchen.ua), oraz jak również poprzez platformy sprzedażowe typu marketplace na rynkach europejskich” – czytamy w raporcie.

Kanał online stanowi ok. 52% udziału przychodów w okresie pierwszych 3 miesięcy 2023 r. i jest wciąż rozwijany przez Grupę poprzez zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w Polsce (www.wittchen.com), za granicą (opisanych powyżej) oraz za pośrednictwem platform typu marketplace. Na dzień 31 marca 2023 r. Grupa współpracowała z 40 platformami marketplace, natomiast w analogicznym okresie 2022 r. było to 31 platform. W I kwartale 2023 r. Grupa osiągnęła przychód ze sprzedaży w kanale on-line w wysokości 49,9 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu stanowiło wzrost o ok. 55%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 10,41 mln zł wobec 5,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews