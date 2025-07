Wittchen miał 113,4 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2025 r., co oznacza wzrost o 0,5% r/r, podała spółka. Przychody w segmencie B2B wyniosły 16,3 mln zł, tj. o 6,2% mniej r/r.

W całym pierwszym półroczu łączna sprzedaż wyniosła 207,1 mln zł i była wyższa o 0,7% niż rok wcześniej, podano.

„Podobnie jak w poprzednim kwartale, zmiana wyniku rok do roku w segmencie sprzedaży hurtowej odzwierciedla wdrożoną w 2025 roku modyfikację modelu współpracy z platformami typu marketplace. Obecnie część sprzedaży realizowanej za pośrednictwem jednej z wiodących platform dostarczana jest do klientów końcowych bezpośrednio przez spółkę, co klasyfikowane jest jako sprzedaż detaliczna. Taki model dystrybucji – oparty na dostawach bezpośrednio z magazynów Grupy Wittchen – pozwala na uzyskiwanie wyższych marż i większą kontrolę nad ofertą produktową” – czytamy w komunikacie.

Prezes Jędrzej Wittchen zwrócił uwagę, że drugi kwartał nie przyniósł istotnych zmian w nastrojach konsumentów, co potwierdzają dane o sprzedaży detalicznej w Polsce i w innych krajach Europy. W niektórych krajach, tak jak inni wiodący detaliści, widzieliśmy ponadto efekt wyjątkowo niskich temperatur notowanych w maju.

„Generujemy rosnące wolumeny i obserwujemy wzrosty sprzedaży w niektórych kanałach, jednakże wartość sprzedaży w przeliczeniu na złote pozostaje na poziomach zbliżonych do ubiegłorocznych. Częściowo to efekt większej sprzedaży produktów o jednostkowej niższej wartości, a częściowo wynik umocnienia się złotego wobec innych walut regionu. Stale pracujemy nad poprawą na sprzedaży poprzez marketplace’y oraz przyglądamy się rentowności sprzedaży salonów zagranicznych” – powiedział Wittchen, cytowany w komunikacie.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews