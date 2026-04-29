Wittchen odnotowała 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,3 mln zł wobec 16,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 29,4 mln zł wobec 24,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,1 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 133,1 mln zł rok wcześniej.

„Na wyniki Grupy Wittchen za 2025 rok istotnie wpłynęła poprawa widoczna w drugiej połowie roku. Po stabilnym sprzedażowo pierwszym półroczu, w którym rentowność pozostawała pod presją, trzeci kwartał przyniósł stopniową odbudowę wyników, a w czwartym kwartale tempo sprzedaży wyraźnie wzrosło, wspierając także poziom zyskowności. Zgodnie z planem realizowaliśmy wyprzedaż starszych kolekcji wspartą intensywniejszą aktywnością promocyjną. W rezultacie w końcówce roku sprzedaż wyraźnie wzrosła, poprawiliśmy przepływy pieniężne, uwolniliśmy przestrzeń na nowe kolekcje oraz zmniejszyliśmy poziom zapasów. W kolejnych okresach powinno to sprzyjać ograniczeniu kosztów magazynowania” – powiedział wiceprezes Marcin Szyguła, cytowany w komunikacie.

„Dużą wagę przywiązujemy do dalszego rozwoju kanału e-commerce. Sprzedaż online we własnych sklepach internetowych, jak i na platformach marketplace, jest jednym z kluczowych sposobów dotarcia do klientów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. W 2025 roku skupialiśmy się na zwiększaniu efektywności tego kanału, doskonaleniu współpracy z platformami marketplace oraz lepszym wykorzystaniu narzędzi marketingu internetowego. Dostrzegamy tu znaczący potencjał do dalszego wzrostu. Jednocześnie dbamy o to, aby rozwój sprzedaży online przekładał się także na poprawę rentowności i utrzymanie dyscypliny kosztowej w obszarze logistyki” – dodał.

Do wzrostu przychodów w 2025 roku najbardziej przyczyniła się sprzedaż zagraniczna, która sięgnęła 97,5 mln zł (+14% r/r), podczas gdy sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 379,3 mln zł (+3% r/r). Systematycznie rośnie również udział kanału e-commerce w przychodach Grupy – w minionym roku sprzedaż online odpowiadała za blisko 56% łącznej sprzedaży, wobec niespełna 50% w 2024 roku, podano.

Ważnym kanałem sprzedaży pozostaje także sieć stacjonarna, licząca na koniec 2025 roku 110 salonów, w tym 86 w Polsce i 24 na rynkach zagranicznych. W 2025 roku Grupa kontynuowała modernizację wybranych sklepów oraz dostosowywanie ich formatu do zmieniających się oczekiwań klientów. W kolejnych latach sieć będzie rozwijana selektywnie, z koncentracją na lokalizacjach o największym potencjale sprzedażowym i wizerunkowym, przy jednoczesnym możliwym zamykaniu trwale nierentownych placówek.

„Równolegle kontynuujemy działania związane z rozwojem i odświeżaniem oferty produktowej. Naszym celem jest stopniowe zmniejszanie uzależnienia przychodów od pojedynczych kategorii, w szczególności walizek. Choć pozostaje ona dla nas ważną kategorią produktową, widzimy, jak silna może być konkurencja w tym obszarze oraz jak istotny wpływ na sprzedaż mają wydarzenia zewnętrzne oddziałujące na skłonność konsumentów do podróżowania. Dlatego sukcesywnie wprowadzamy nowe kategorie i kolekcje, lepiej dopasowane do potrzeb klientów oraz aktualnych trendów zakupowych. Zakładamy, że efekty tych działań będą coraz wyraźniej widoczne od sezonu jesień/zima 2026” – wskazał wiceprezes.

Jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych Grupy Wittchen w najbliższych dwóch latach jest rozbudowa centrum logistycznego w Palmirach koło Warszawy, gdzie mieści się także siedziba spółki. Inwestycja w dodatkową powierzchnię magazynową oraz automatyzację obsługi przesyłek powinna w przyszłości zwiększyć wydajność, poprawić jakość obsługi klientów i ograniczyć koszty usług realizowanych obecnie częściowo przez podmioty zewnętrzne. Łączne nakłady związane z rozbudową i modernizacją centrum w Palmirach szacowane są na około 32-33 mln zł netto, z czego około 14 mln zł to wydatki na ten cel zaplanowane na 2026 rok.

W całym 2025 r. spółka miała 35,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 34,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 476,74 mln zł w porównaniu z 454,16 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80 mln zł wobec 82,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 44,98 mln zł wobec 44,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews