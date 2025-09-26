Wittchen odnotował 5,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 11,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,4 mln zł wobec 16,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 17,5 mln zł wobec 24,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,2 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 112,8 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 9,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 205,92 mln zł w porównaniu z 205,78 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 29,3 mln zł wobec 38,6 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Wzrost przychodów r/r w I poł. 2025 r. to głównie zasługa rosnącej sprzedaży na rynkach zagranicznych, która w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wzrosła o blisko 9% r/r do 42,1 mln zł. W samym II kwartale sprzedaż eksportowa zwiększyła się o 22% r/r do 23,9 mln zł, podano w komunikacie.

„Choć większość przychodów Grupy Wittchen wciąż generowana jest na rynku krajowym, coraz większy udział w całkowitej sprzedaży mają wpływy ze sprzedaży poza granicami Polski. W samym drugim kwartale 2025 roku stanowiły one 21,3% łącznych przychodów (wobec 17,4% rok wcześniej). To efekt inwestycji w umacnianie rozpoznawalności marki Wittchen oraz produktów Grupy wśród klientów na rynkach zagranicznych, zarówno na platformach marketplace, jak i dzięki działalności własnych sklepów online i salonów stacjonarnych” – czytamy w komunikacie.

Według stanu na koniec czerwca 2025 roku Grupa Wittchen prowadziła sprzedaż poprzez 8 własnych e-sklepów (wliczając Polskę), 34 platformy marketplace w 23 krajach oraz łącznie 25 salonów stacjonarnych (własnych i partnerskich) w 7 krajach poza Polską, podano.

„Nasze inwestycje w rozwój sprzedaży zagranicznej przynoszą efekty – osiągnęliśmy znaczący wzrost sprzedaży eksportowej zarówno w drugim kwartale, jak i w całym półroczu tego roku. Aktywnie pracujemy nad tym, aby był to trwały trend. Wzrosty na rynkach zagranicznych cieszą tym bardziej, jeżeli zdamy sobie sprawę, na jak bardzo konkurencyjnych rynkach działamy. Rywalizujemy na nich nie tylko z uznanymi markami globalnymi, ale także z towarami sprowadzanymi do Europy za pośrednictwem azjatyckich platform. Agresywny marketing i polityka cenowa niektórych konkurentów zmuszają nas do ciągłego uatrakcyjniania naszej oferty, zaś klienci chętniej realizują mniejsze pojedyncze zamówienia, co ma wpływ na osiągane przez nas marże” – powiedział prezes Jędrzej Wittchen, cytowany w komunikacie.

Marża brutto na sprzedaży, wypracowana przez Grupę Wittchen w I poł. 2025 roku, wyniosła 61,4% i była o 1,5 pkt proc. niższa r/r, a wśród działań mających na celu poprawę efektywności działalności Grupy Wittchen w dłuższym terminie jest m.in. planowana rozbudowa własnego centrum logistycznego w Palmirach koło Warszawy, gdzie znajduje się także siedziba spółki, podano także.

„Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy wcześniej, prowadzimy prace projektowe i jesteśmy coraz bliżej uzyskania decyzji środowiskowej dla naszej inwestycji w Palmirach. Projekt centrum logistycznego dostosowaliśmy do planów rozbudowy węzła drogi S7, który powstanie tuż obok naszego terenu. Według obecnych założeń, prace budowlane planujemy rozpocząć wiosną przyszłego roku i zakładamy, że mogą one potrwać do połowy 2027 roku” – zapowiedział dyrektor finansowy (CFO) Wittchen Marcin Szyguła.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 14,91 mln zł wobec 19,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews