Wittchen miał 93,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kwartale 2024 roku, co oznacza spadek o 3% r/r. Przychody segmentu detalicznego wyniosły 84,1 mln zł (-1% r/r), zaś segmentu B2B: 8,9 mln zł (-20% r/r).

„Wypracowanie ponad 93 mln zł przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale stanowi silne otwarcie 2024 roku w Grupie Wittchen. Nasza sprzedaż do klientów detalicznych jest na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej. Odróżniamy się tym samym od szerokiego rynku, biorąc pod uwagę niskie odczyty GUS dotyczące sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach tego roku, szczególnie w kategoriach: tekstylia, odzież i obuwie. Ze spokojem patrzymy na sprzedaż hurtową do klientów w segmencie B2B w perspektywie całego roku. Jeden z naszych partnerów zrealizował w pierwszym kwartale ubiegłego roku duże zakupy, co powiększyło wynik tego segmentu. Liczymy na podobne zamówienia w tym roku, tyle że w kolejnych kwartałach” – powiedział prezes Jędrzej Wittchen, cytowany w komunikacie.

„Dzięki działaniom prosprzedażowym zdołaliśmy osiągnąć porównywalny poziom sprzedaży jak w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy to sytuacja rynkowa była znacznie bardziej sprzyjająca. Obserwowaliśmy wówczas wciąż mocną konsumpcję krajową oraz dodatkowy popyt ze strony klientów z Ukrainy, w szczególności na walizki i inne akcesoria podróżne” – dodał prezes.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467,3 mln zł w 2023 r.

