Wittchen ostrożnie podchodzi do oceny perspektyw na kolejne okresy po istotnie słabszym sprzedażowo I kwartale br., na który wpłynęły niesprzyjające uwarunkowania zewnętrzne, podała spółka.

„Mimo wyraźnej poprawy wyników pod koniec 2025 roku, ostrożnie oceniamy perspektywy na 2026 rok. Szacunkowe przychody za pierwszy kwartał wyniosły niespełna 86 mln zł i były o 8% niższe niż rok wcześniej. Na sprzedaż negatywnie wpłynęła najpierw mroźna zima, a następnie wydarzenia geopolityczne, które szczególnie mocno oddziaływały na popyt w kategorii walizek i akcesoriów podróżnych. Obserwujemy również pierwsze sygnały wskazujące na to, że konflikt na Bliskim Wschodzie może skutkować wzrostem kosztów wytwarzania i transportu naszych produktów. Tymczasem podnoszenie cen w naszej branży może być utrudnione, zwłaszcza gdy konsumenci ograniczają wydatki na produkty niebędące artykułami pierwszej potrzeby” – powiedział wiceprezes Marcin Szyguła, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom rocznym.

Według wstępnych szacunków w I kw. 2026 r. Grupa Wittchen osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 85,9 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r. W wynikach widać niekorzystny wpływ wydarzeń geopolitycznych, a sprzedaż walizek i akcesoriów podróżnych była w marcu wyraźnie niższa niż zwyczajowo w tym samym okresie w poprzednich latach. Sprzedaż do klientów detalicznych w I kw. sięgnęła 77,5 mln zł (spadek o 11% r/r), natomiast przychody w segmencie B2B wyniosły 8,4 mln zł (wzrost o 27% r/r).

W całym 2025 r. spółka miała 35,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 34,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 476,74 mln zł w porównaniu z 454,16 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80 mln zł wobec 82,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 454 mln zł w 2024 r.

