WP Holding podpisała umowę sprzedaży 100% udziałów w Invia Flights Germany, właścicielu Fluege.de – jednej z wiodących platform do rezerwacji lotów online w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), podała spółka. Nabywcą jest Tongcheng Travel Holdings Limited, globalna grupa turystyczna notowana na giełdzie w Hongkongu. Wartość transakcji wynosi ok. 42,3 mln euro.

„Fluege.de to silna marka, która zyska nowe możliwości wzrostu w nowym środowisku. Dla nas jest to moment na usprawnienie naszego portfolio. Możemy teraz w pełni skoncentrować się na sercu naszego segmentu turystycznego – wycieczkach pakietowych i podróżach krajowych. To tam widzimy największy potencjał wzrostu, innowacji i satysfakcji klienta” – powiedział VP Corporate Development WP Holding Adam Rogaliński, cytowany w komunikacie.

Fluege.de zostało założone w 2008 roku, a w skład portfolio WP Holding weszło na początku 2025 roku poprzez przejęcie Invia Group, która działa w regionach DACH i CEE (Europa Środkowo-Wschodnia). Segment turystyczny WP Holding obejmuje obecnie 9 rynków europejskich i obsługuje rocznie prawie 6 milionów podróżnych. Sprzedaż Fluege.de – i wycofanie się z segmentu lotów – pozwoli firmie w pełni skoncentrować swoje zasoby na dalszym wzroście kluczowych marek, takich jak Invia, Ab-in-denUrlaub.de, Szallas.hu, Wakacje.pl i Travelplanet.pl, podkreślono.

„Postrzegamy Fluege.de jako cenne strategiczne dopasowanie, które jest zgodne z naszymi długoterminowymi celami, przyciągnięci silną rozpoznawalnością marki i lojalną bazą użytkowników. W pełni ufamy lokalnemu zespołowi zarządzającemu, że poprowadzi firmę do kolejnej fazy wzrostu, i jesteśmy gotowi dzielić się naszym azjatyckim know-how rynkowym, jeśli zespół uzna to za wspierające tę podróż. Naszym celem jest przyczynianie się do zwiększania wartości dla europejskich podróżnych i partnerów” – dodała chief capital officer w Tongcheng Travel Joyce Li.

Zgodnie z warunkami transakcji, WP sprzeda 100% udziałów w Fluege.de za wartość przedsiębiorstwa wynoszącą około 42,3 mln euro. Ostateczna cena zakupu zostanie skorygowana na podstawie kapitału obrotowego netto i zadłużenia netto Fluege.de na dzień zamknięcia transakcji. Umowa jest uzależniona od spełnienia warunku zawieszającego, wymagającego zgody właściwego niemieckiego organu – Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; BMWE).

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews