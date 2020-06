Wśród nabywców sprzedawanych dziś 3-letnich euroobligacji dominowali inwestorzy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, natomiast jeśli chodzi o samych inwestorów, to odnotowano duże zainteresowanie ze strony banków centralnych i instytucji publicznych, podało Ministerstwo Finansów.

„Inwestorzy po raz kolejny stanowczo potwierdzili zaufanie do fundamentów naszej gospodarki, jak również działań podjętych przez rząd, które mają ograniczyć negatywne skutki pandemii. Struktura nabywców obligacji jest mocno zdywersyfikowana. Pod względem geograficznym dominujący udział mają inwestorzy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o samych inwestorów, to odnotowano duże zainteresowanie ze strony banków centralnych i instytucji publicznych. Wskazuje to, że polski dług pozostaje atrakcyjną i bezpieczną przystanią dla stabilnych, dużych inwestorów, którzy szukają wysokiej jakości na międzynarodowych rynkach finansowych” – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że sprzedało 3-letnie benchmarkowych euroobligacje o wartości nominalnej 2 mld euro przy rentowności -0,11% wobec popytu wynoszącego ok. 6 mld euro.

„Początkowo planowano wyemitować obligacje o wartości nominalnej w wysokości 1 mld euro. Z uwagi na rosnący popyt inwestorów, mimo poprawiającej się wyceny (bardziej ujemnej rentowności) w wyniku prowadzonych negocjacji, zdecydowano się ostatecznie podwoić kwotę emisji. W efekcie ustalono rentowność 3-letnich obligacji na poziomie -0,11%. Wartość nominalna emisji wyniosła 2 mld euro, przy zgłoszonym popycie w wysokości prawie 6 mld euro” – czytamy dalej w komunikacie.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum, które organizowało emisje, były banki: BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, PKO BP i Société Générale.

Źródło: ISBnews