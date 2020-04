Wszystkie strategiczne inwestycje i akwizycje PKN Orlen będą kontynuowane. Budowanie multienergetycznego koncernu jest konieczne, szczególnie w dobie kryzysu wywołanego pandemią, poinformował ISBnews.TV prezes Daniel Obajtek.

Prezes spodziewa się, że do końca miesiąca PKN Orlen operacyjnie przejmie Grupę Energa. Według niego, wszystkie warunki formalne zostały spełnione.

„Podobnie jest z akwizycją Ruchu. Niebawem ten proces będzie zakończony” – dodał.

Odnosząc się do akwizycji Lotosu podkreślił, że jest to proces bardzo zaawansowany i do końca czerwca zapadnie ostateczna decyzja.

„Nad warunkami pracujemy od ponad półtora roku. Chcemy je przedstawić Komisji Europejskiej zgodnie z procedurą, która jest w drugiej fazie” – przypomniał Obajtek.

Prezes uważa, że wszelkiego rodzaju fuzje są strategiczne nie tylko dla PKN Orlen, ale także dla polskiej gospodarki. Jego zdaniem, buduje to mocne fundamenty na przyszłość.

„Trzeba wzmacniać firmy, aby były odporne i mogły przetrwać kryzys. I właśnie w czasie pandemii fuzje mają jeszcze większe znaczenie. Fuzji nie robi się na dobre czasy, fuzje robi się na złe czasy” – podkreślił Obajtek.

Prezes podtrzymał plany inwestycyjne w zakładach Grupy. Przypomniał, że PKN Orlen rozpoczął proces modernizacji rafinerii i rozbudowę petrochemii. Poza tym spółka rozbudowuje segment nawozów, tak by był on nowoczesny i innowacyjny.

„To są bardzo ważne projekty rozwojowe wyzwania, które już realizujemy. Największe inwestycje w fenol, wodór pochłoną duże środki, ale w przyszłości będą się zwracać. One są w fazie przygotowawczej i potrwają jeszcze ok. półtora roku” – wyjaśnił.

W rozmowie z ISBnews.TV prezes wskazał, że w kontekście pandemii koronawirusa jego największe obawy budzi „strach, który może zabijać gospodarkę”.

„Przez ostatnie cztery lata polskie społeczeństwo zaczęło czuć się bezpiecznie. Był wysoki wzrost gospodarczy, ludzie mieli bezpieczeństwo finansowe dzięki wielu programom. To bezpieczeństwo wyzwalało chęć do inwestowania. Dlatego obawiam się, że konsekwencją kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa będzie brak już takiej chęci i odwagi do inwestowania a to, niestety, nie będzie napędzało gospodarki” – podsumował Obajtek.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews