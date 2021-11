Thorium Space, innowacyjna spółka, tworząca nowatorskie rozwiązania dla przemysłu kosmicznego, w ostatniej rundzie finansowania została wyceniona na 103 mln zł. Thorium Space podpisało również swój największy grant o wartości 47 mln zł. Obecna wartość pozyskanego przez spółkę wsparcia grantowego wynosi obecnie 75 mln zł. Thorium Space nie wyklucza w nadchodzącym roku debiutu, rozważa jeden z kluczowych technologicznych rynków w Europie, czyli giełdę holenderską lub francuską.

– Ostatnie miesiące były dla nas bardzo aktywne, ciężka praca przyniosła oczekiwane efekty. Z sukcesem zakończyliśmy prywatną emisję udziałów. W procesie wsparli nas nasi kluczowi inwestorzy oraz założyciele spółki – Leonarto VC i OU Blite Fund. Po emisji wycena Thorium Space wynosi blisko 103 mln zł – mówi Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space.

Spółka właśnie podpisała swój największy grant na kwotę 47mln zł. Obecna wartość pozyskanych i podpisanych umów na wsparcie grantowe wynosi 75 mln zł.

– Jesteśmy bardzo dumni z pozyskanych dofinansowań. To dla nas jasny sygnał, że obrana przez nas strategia rozwoju jest słuszna. Co ważne, przed nami rozstrzygnięcie kolejnego grantu z programu Szafir, na łączną kwotę 20 mln zł. Wyniki poznamy jeszcze w tym roku. Planujemy też udział w kilkukrotnie większym konsorcjalnym programie europejskim, w którym rozważane jest pozyskanie grantów z ESA (European Space Agency) i EDA (European Defence Agency) – dodaje Paweł Rymaszewski.

Thorium Space jest w trakcie rozbudowanych procesów rekrutacyjnych, w których zatrudni 25 ekspertów z dziedzin programowania FPGA, mikrofali RF i analizy obrazu. Pozyskanie tak doświadczonych osób, pozwoli spółce realizować kilka dużych projektów równolegle. Powiększy się także Rada Naukowa Thorium Space.

– Dołączy do nas światowej klasy ekspert, PhD in Satellite Communication Hector Fenech. Dzięki jego wsparciu będziemy mieli dotarcie do najbardziej kluczowych odbiorców naszych innowacyjnych rozwiązań. Hector będzie wspierał Zarząd w rozwóju know-how i strategii technologicznej spółki. Wcześniej jako Dyrektor Future Satellite System Group u jednego z największych operatorów satelitarnych na Świecie – Eutelsat SA, zajmował się analizą oraz definicją misji i specyfikacji technicznych, a także był odpowiedzialny za negocjacje z podwykonawcami ponad 30 satelitów telekomunikacyjnych umieszczonych na orbicie GEO – dodaje Paweł Rymaszewski.

Spółka aktualnie prowadzi proces przekształcenia w spółkę akcyjną, ten krok ma pozwolić na upublicznienie Thorium Space na jednej ze światowych giełd papierów wartościowych. Thorium Space nie wyklucza, że wybierze pod debiut jeden z kluczowych technologicznych rynków w Europie, czyli giełdę holenderską lub francuską. Thorium Space rozważa także przeprowadzenie prywatnej rundy dokapitalizowania spółki, co ma przyspieszyć ekspansję na rynkach zagranicznych.

