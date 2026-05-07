Wyceny spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostają na atrakcyjnych poziomach, z wysokim, dwucyfrowym dyskontem do spółek z innych rynków wschodzących, podkreśla zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Krzysztof Cesarz. Znaczącemu wzrostowi obrotów na GPW towarzyszy utrzymujący się wysoki, ok. 70-proc. udział międzynarodowych inwestorów. Zarządzający interpretuje to jako napływ kapitału długoterminowego, oceniającego pozytywnie perspektywy gospodarcze Polski.

„W kwietniu indeks WIG ustanowił swój nowy historyczny szczyt, przekraczając w trakcie miesiąca 135 000 punktów. Ostatecznie jego wartość na koniec miesiąca wyniosła 128 508,80 pkt i była o 4,9% wyższa niż na koniec marca. Poprawa nastrojów nie ominęła także segmentów średnich i małych spółek, które zyskały odpowiednio 5,6% i 3,7%” – napisał Cesarz w komentarzu.

W ujęciu sektorowym największe wzrosty odnotowały sektory: nieruchomości, motoryzacyjny oraz górniczy. Bardzo dobry sentyment do deweloperów mieszkaniowych wspierany był publikowanymi przez biura maklerskie raportami analitycznymi, wskazującymi na dalszy potencjał wzrostu wartości spółek oraz oczekiwaniami atrakcyjnych wyników za I kwartał 2026 roku. W kwietniu Develia oraz Dom Development zyskały odpowiednio 18,5% i 15,1%. Segment motoryzacyjny mocny był natomiast dzięki znaczącym wzrostom dystrybutorów części samochodowych: Auto Partner (+19,4%) i Inter Cars (+11,3%). Auto Partner opublikował wyniki za IV kwartał, które pozytywnie zaskoczyły analityków dzięki wyższej marży brutto na sprzedaży, co przełożyło się na wyższy zysk netto we wspomnianym kwartale. Dodatkowo, informacje płynące z obu spółek o oczekiwanym powrocie inflacji części, uprawdopodobniły wzrost wyników finansowych w 2026 roku. Indeks spółek górniczych zdominowany jest przez KGHM stanowiący w nim ok. 95%, dlatego też wzrost wyceny spółki o 13% przełożył się pozytywnie na jego zachowanie, wymienił zarządzający Skarbiec TFI.

„Dzięki informacjom publikowanym przez Narodowy Bank Polski wiemy, że w marcu łączny zysk netto sektora bankowego w ujęciu r/r spadł o 8%. Zgodnie z oczekiwaniami lekki spadek zanotowały przychody odsetkowe (-2%), natomiast opłaty i prowizje wrosły w ujęciu r/r o 11%. W całym pierwszym kwartale zysk netto banków był niższy o 20% r/r głównie ze względu na wyższą stawkę podatku CIT, która wynosi obecnie 30% (wzrost z 19% w 2025 r.). Z wysokich zysków sektora bankowego, oprócz budżetu państwa, korzystają także inwestorzy mniejszościowi, którzy w maju powinni otrzymać z tytułu dywidend ok. 3,3 mld zł z ok. 16,7 mld zł oczekiwanych z sektora w całym roku. Wspomniane dane nie miały negatywnego wpływu na zachowanie banków, ten istotny dla zachowania warszawskich indeksów sektor zyskał w kwietniu 6,8%” – czytamy dalej.

Mimo rosnących nakładów na ochronę zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia boryka się z dziurą budżetową. NFZ zapowiedział cięcia obejmujące limity na badania diagnostyczne (np. rezonans, tomografia, gastroskopia) oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, co może utrudnić dostęp do świadczeń. Skutki takiego stanu rzeczy będą dotykać niektóre podmioty notowane na GPW współpracujące z NFZ. Sytuacja ta obrazuje, jak zmiany regulacyjne mogą wpływać na otoczenie biznesowe emitentów oraz determinować ich wyceny giełdowe, o czym przekonały się Voxel (-4,5%) i Diagnostyka (-11,3%), zwrócił uwagę Cesarz.

„Perspektywy dla rodzimej gospodarki pozostają bardzo dobre. Oczekiwany wzrost gospodarczy w bieżącym i przyszłym roku wynieść ma ponad 3%, a jego tempo będzie jednym z najwyższych w Europie. Beneficjentami będą nie tylko gospodarstwa domowe, ale i przedsiębiorstwa notowane na GPW. Analitycy oczekują, że wzrost zysków spółek zaliczanych do indeksu WIG będzie miał dwucyfrową dynamikę. Jednocześnie wyceny spółek pozostają na atrakcyjnych poziomach; wg naszych kalkulacji wyceniane są one z wysokim, dwucyfrowym dyskontem do spółek z innych rynków wschodzących. Znaczącemu wzrostowi obrotów na GPW towarzyszy utrzymujący się wysoki, ok. 70-proc. udział międzynarodowych inwestorów. Interpretujemy to jako napływ kapitału długoterminowego, oceniającego pozytywnie perspektywy gospodarcze Polski” – zakończył zarządzający Skarbiec TFI.

Źródło: ISBnews