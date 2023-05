Aktualne wyceny polskich spółek znajdują się na poziomie długoterminowej średniej, co naturalnie ogranicza dalsze wzrosty, uważają zarządzający VIG/C-Quadrat TFI. Jednocześnie zwracają uwagę, że z jednej strony obawy o stabilność sektora bankowego oraz recesję podtrzymują popyt na bezpieczne aktywa. Z drugiej strony, poziom 6% na obligacjach długoterminowych jest miejscem, gdzie rynek próbuje krótkoterminowo „łapać” punkt równowagi.

„W minionym miesiącu eksperci wskazywali, że dysproporcja w poziomach wycen pomiędzy dużymi a średnimi i małymi spółkami stała się zbyt duża. Po bardzo dobrym kwietniu, uważają, że duże spółki zauważalnie zmniejszyły to dyskonto w wycenie” – czytamy w komentarzu rynkowym Towarzystwa.

Zarządzający VIG/C-Quadrat TFI zwracają również uwagę na fakt, że dwucyfrowa inflacja dalej „przelewa” się do wyników spółek w wielu branżach, co przy braku bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej-– paradoksalnie – wpływa pozytywnie na rynek akcji jako narzędzie „zabezpieczenia przed inflacją”.

„Pozytywny wpływ na krajowy rynek akcji ma również słabnący amerykański dolar. Z drugiej strony, krajowe spółki niejako domknęły w kwietniu wycenową lukę i aktualny poziom wycen znajduje się na poziomie swojej długoterminowej średniej, co naturalnie ogranicza dalsze wzrosty. W opinii zarządzających, dużo łatwiej jest wzrosnąć z niskich wycen do średnich, a dużo trudniej ze średnich do wysokich. Aby taki scenariusz się wydarzył, potrzebne są dodatkowe katalizatory wzrostów, a te – przynajmniej chwilowo – są na wyczerpaniu” – czytamy dalej.

Jednocześnie zwrócili uwagę, że na rynku obligacji korporacyjnych w kwietniu w Polsce panowało ożywienie. Na rynku wtórnym ceny zanotowały delikatne wzrosty, a na rynku pierwotnym miało miejsce kilka emisji. Nowe obligacje były nabywane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Podkreślili, że np. Kruk wyemitował obligacje o wartości 150 mln euro na rynku międzynarodowym.

„Kwiecień był kolejnym pozytywnym miesiącem na rynku obligacji skarbowych. Z jednej strony obawy o stabilność sektora bankowego oraz recesję podtrzymują popyt na bezpieczne aktywa. Z drugiej strony poziom 6% na obligacjach długoterminowych jest miejscem, gdzie rynek próbuje krótkoterminowo 'łapać’ punkt równowagi. W ocenie zarządzających, trwałe pokonanie tego poziomu (dalszy silny wzrost cen obligacji) będzie wymagało potwierdzenia solidności trendu dezinflacji lub dalszych słabszych odczytów z realnej gospodarki. Może to powodować obawy inwestorów o możliwość wystąpienia recesji” – napisano także w komentarzu.

VIG/C-Quadrat TFI wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która działa na polskim rynku od 1998. W skład grupy kapitałowej VIG wchodzą też firmy ubezpieczeniowe jak Compensa, InterRisk czy Wiener.

Źródło: ISBnews