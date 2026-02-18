PlayWay – główny akcjonariusz Play2Chill – zakończył budowę przyspieszonej księgi popytu na akcje spółki, podało Play2Chill. Transakcja miała charakter wtórny i dotyczyła istniejących akcji. Play2Chill nie była stroną transakcji, a jej przeprowadzenie nie wiązało się z emisją nowych akcji ani pozyskaniem środków przez spółkę. Play2Chill podkreśla, że przeprowadzone ABB nie będzie miało wpływu na realizację jego celów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od akcjonariusza sprzedającego w wyniku procesu ABB dokonano ustalenia ceny sprzedaży oraz alokacji akcji sprzedawanych:

1. Cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej wyniosła 1,70 zł,

2. Ostateczna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na poziomie 1 233 500, co stanowiło ok. 39,07% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA spółki. Po rozliczeniu transakcji ABB PlayWay nie będzie posiadał akcji Play2Chill, podano.

„Współpraca z PlayWay na początku naszej drogi giełdowej była dla nas cenna. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas wówczas obdarzono. Zwłaszcza, że byliśmy wtedy jeszcze małym, nieznanym studiem. Na kolejnym etapie rozwoju mieliśmy pełną swobodę twórczą, która pozwoliła nam rozwinąć skrzydła. Szanujemy zmianę planów PlayWay w stosunku do naszej spółki. Chcemy podkreślić, że dziś Play2Chill jest już dojrzałą spółką, która skutecznie realizuje kolejne kamienie milowe ze swojej strategii rozwoju, a przeprowadzone ABB nie będzie miało wpływu na realizację naszych celów. Liczymy, że nowi akcjonariusze będą aktywnie uczestniczyć w życiu i projektach z portfela Play2Chill” – powiedział prezes Play2Chill Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.

Zarząd Play2Chill podkreśla, że sprzedaż akcji przez akcjonariusza nie ma wpływu na działalność operacyjną spółki, jej sytuację finansową ani realizowaną strategię rozwoju. Spółka kontynuuje realizację swoich projektów zgodnie z przyjętymi planami, opierając się na silnych partnerstwach biznesowych:

– Toplitz Productions: kontynuacja współpracy przy projektach „Permafrost” oraz „Wild West”, realizowanych w ramach spółek zależnych.

– Garage Monkeys: realizacja dwóch projektów – „Car Rental” oraz „Car Crime”; strony nie wykluczają kolejnych wspólnych działań w przyszłości.

Spółka kontynuuje również prace nad produktami własnymi, takimi jak „Aztecs: The Last Sun” w wersji 1.0, „Rally Mechanic Simulator” w wersjach konsolowych oraz utrzymaniu gry „Motorcycle Mechanic Simulator 2021”.

Zmiana w akcjonariacie może przyczynić się do zwiększenia płynności akcji spółki na rynku NewConnect, wskazano również.

Play2Chill to notowany na NewConnect producent i wydawca gier z segmentu Indie Premium, koncentrujący się na rynku PC oraz konsol. Spółka rozwija jednocześnie kilka projektów, m.in. Aztecs: The Last Sun oraz Rally Mechanic Simulator.

