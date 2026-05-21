Tegoroczny wynik EBITDA Grupy Tauron będzie pod wpływem kosztu profilu oraz warunków pogodowych – wietrzności i temperatur w sezonie grzewczym, poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma. Ocenił, że możliwa jest realizacja konsensusu, który zakłada 6,5 mld zł zysku EBITDA Taurona w 2026 r.

„Kwartały są nierównomiernie rozłożone w ciągu roku, to państwo wiedzą na bazie historii. Czy jest to scenariusz ambitny czy bazowy? To nie jest wykluczony scenariusz. Natomiast żeby osiągnąć ten poziom EBITDA, musiałoby się wydarzyć wiele czynników” – powiedział Surma podczas konferencji prasowej, komentując założenia konsensusu.

Jako kluczowe determinanty wyniku EBITDA wymienił koszt profilu, w przypadku którego II i III kwartał odpowiedzą, jak się będzie kształtował w stosunku do poprzednich lat, oraz pogodę, a zwłaszcza wietrzność – bo wiatr jest kluczowy dla segmentu OZE – i temperatury w sezonie grzewczym.

„Przy pewnych założeniach oczywiście jest to [osiągnięcie wyniku z konsensusu] możliwe, ale musiałoby wystąpić wiele różnych sprzyjających czynników” – zakończył.

W komentarzu do wyników za I kw. 2026 r. Grupa Tauron podała, że wypracowała 2,1 mld zł EBITDA, co jest wynikiem niższym o 10% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku, tym niemniej EBITDA Grupy, po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, ukształtowała się na zbliżonym poziomie rok do roku. Największy udział w EBITDA Grupy miał stabilny segment Dystrybucja odpowiadający za 57% łącznej EBITDA. Udział segmentu Sprzedaż i Handel Hurtowy wyniósł 13%, segmentu Wytwarzanie 12%, segmentu Ciepło 10%, a segmentu OZE 6% łącznej EBITDA Grupy.

Segment Dystrybucja zanotował spadek EBITDA o 3% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Zmiana ta była spowodowana przede wszystkim negatywnym wpływem rozliczeń w ramach konta regulacyjnego w taryfie na 2026 rok (-43 mln zł w I kw. 2026 r. vs +68 mln zł w I kw. 2025) oraz niższą marżą na usłudze dystrybucyjnej, wynikającą z niższego o 1,34 pkt proc. r/r średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Z kolei pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost wartości regulacyjnej aktywów (26,6 mld zł w 2026 r. vs 24,6 mld zł w 2025 r.) oraz wyższe zapotrzebowanie klientów na energię wynikające z niższych temperatur zewnętrznych.

Wynik EBITDA segmentu OZE spadł o 27% r/r, co było spowodowane spadkiem marży na energii elektrycznej, wynikającym głównie z niższych zrealizowanych cen sprzedaży energii, a także niższym wynikiem na sprzedaży świadectw pochodzenia energii (PM OZE).

EBITDA segmentu Wytwarzanie była niższa o 15% r/r w konsekwencji uzyskania niższej marży na sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanej niższym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej oraz znacząco niższym r/r wolumenem odkupów energii. Negatywny wpływ tego czynnika został częściowo zniwelowany przez wzrost przychodów z mocy bilansujących oraz wyższy wolumen produkcji energii elektrycznej.

Wynik EBITDA segmentu Ciepło ukształtował się na poziomie o 67% wyższym niż w analogicznym okresie 2025 roku. Pozytywnie na wynik wpłynęła wyższa uzyskana marża na sprzedaży ciepła, wynikająca głównie z większego wolumenu sprzedaży i przesyłu ciepła oraz niższych kosztów wytworzenia (spadek cen węgla). Ponadto na wzrost wyniku EBITDA segmentu Ciepło miał wpływ wyższy o 23 mln zł r/r wynik spółki TAMEH Holding związany z otrzymanymi środkami od syndyka masy upadłościowej spółki TAMEH Czech.

W segmencie Sprzedaż i Handel Hurtowy wynik EBITDA ukształtował się na poziomie o 38% niższym wobec wyniku osiągniętego w 2025 roku, na co głównie wpłynął niższy uzyskany wynik na marży ze sprzedaży energii elektrycznej. Niższa marżowość wynikała przede wszystkim z poziomu zatwierdzonej taryfy G na rok 2026, która nie pokrywa w pełni kosztów uzasadnionych, natomiast w 2025 r. wyniki były pochodną nierównomiernej alokacji przychodów z taryfy pomiędzy 2024 a 2025 rokiem (efekt taryfy G zatwierdzonej na okres 18 miesięcy, tj. od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.).

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews