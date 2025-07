Fundusze inwestycyjne osiągnęły w 2024 r. wynik z operacji w kwocie 20,76 mld zł (wobec 34,35 mld zł rok wcześniej). Aktywa wyniosły 428 mld zł (wzrost o 19,7% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2024 r. wyniosła 428,0 mld zł (wzrost o 19,7% w stosunku do roku poprzedniego). Wynik z operacji wypracowany w 2024 r. wyniósł 20,8 mld zł (wobec 34,4 mld zł rok wcześniej)” – czytamy w komunikacie.

Aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 165 895,8 mln zł (wzrost o 32,0%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 35,2% do 38,8%; funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 148 260,6 mln zł (wzrost o 1,2%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 41,0% do 34,6%; specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie

113 748,5 mln zł (wzrost o 33,3%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 26,6% wobec 23,9% przed rokiem, podał GUS.

„Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku; ich wartość na koniec grudnia 2024 r. wyniosła 218 753,7 mln zł i była wyższa o 30,8% w stosunku do grudnia 2023 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem

zwiększył się do 51,1% (wobec 46,8% rok wcześniej). Kolejną pozycją pod względem udziału w strukturze aktywów (37,2%) były składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. Ich wartość na koniec 2024 r. wyniosła 147,6 mld zł i była wyższa o 10,9% względem poprzedniego roku. Należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 44 262,2 mln zł (10,3% aktywów) i były wyższe o 4,4% w porównaniu z końcem 2023 r.” – czytamy dalej w komunikacie.

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 35 227,5 mln zł (wzrost o 56,2%). Największe zobowiązania w kwocie 21 007,9 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte, co stanowiło 59,6% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych (55,7% przed

rokiem), podano także.

„W dniu 31 grudnia 2024 r. aktywa netto funduszy wynosiły 392 782,9 mln zł, tj. były na poziomie o 17,2% wyższym niż na koniec 2023 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 144 887,9 mln zł (o 28,0% wyższą niż przed rokiem), funduszy inwestycyjnych zamkniętych 138 839,8 mln zł (niższą o 0,5%), a specjalistycznych funduszy otwartych 108 951,3 mln zł (wyższą o 32,2%)” – czytamy dalej.

W 2024 r. przychody z lokat funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 26,3%. Wynik z operacji funduszy inwestycyjnych był w 2024 r. dodatni i wyniósł 20,8 mld zł

Koszty netto funduszy inwestycyjnych wyniosły 7 421,5 mln zł i były wyższe o 30,3% niż rok wcześniej, podał także Urząd.

Źródło: ISBnews