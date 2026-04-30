Niewiadów Polska Grupa Militarna sfinalizowała proces przejścia na Główny Rynek GPW w Warszawie, dołączając do elitarnego grona największych europejskich podmiotów sektora obronnego notowanych na giełdach europejskich. Rok 2025 był dla spółki czasem rekordowych nakładów inwestycyjnych oraz intensywnej realizacji strategicznego projektu budowy fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Pomimo okresowego wpływu kosztów transformacji na raportowaną rentowność – przychody na poziomie 70,1 mln zł oraz strata netto 0,8 mln zł – spółka buduje solidne fundamenty pod skokowy wzrost skali działalności w nadchodzących latach.

– Rok 2025 był dla nas czasem budowania nowej ery w historii Niewiadowa. Wszystkie działania podjęte w tym okresie stanowiły bezpośredni fundament pod nasz historyczny debiut na Głównym Rynku GPW, który odbył się 21 kwietnia 2026 roku. Dołączyliśmy do giełdowej elity europejskiego sektora obronnego. Skupiamy się na realnym wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski. Dzięki zabezpieczonemu finansowaniu na poziomie 250 mln zł, już w IV kwartale 2026 roku rozpoczniemy seryjną produkcję amunicji 155 mm. Aktualne wyniki finansowe odzwierciedlają ogromny, niezbędny wysiłek inwestycyjny, który pozwoli nam osiągnąć docelowe moce produkcyjne do 180 tys. sztuk rocznie i zbudować technologiczną niezależność kraju w zakresie obsługi systemów KRAB i K9A1 – mówi Adam Januszko, Prezes Zarządu Niewiadowa Polskiej Grupy Militarnej.

Kluczowym filarem aktywności Grupy w 2025 roku była budowa fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w zakładzie w Niewiadowie. W minionym roku prowadzono tam zaawansowane prace budowlane oraz modernizacyjne infrastruktury. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na III kwartał 2026 roku zaplanowano montaż linii technologicznych, co umożliwi start seryjnej produkcji amunicji 155 mm jeszcze w IV kwartale bieżącego roku.

W 2025 roku Niewiadów Polska Grupa Militarna wygenerowała 70,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 76,6 mln zł rok wcześniej). Głównym filarem działalności pozostawała produkcja i rozwój systemów obronnych, która wygenerowała 51,5 mln zł przychodów. Na osłabienie rentowności – spadek EBITDA do 0,8 mln zł oraz odnotowanie 0,8 mln zł straty netto – wpłynęły przede wszystkim nakłady inwestycyjne związane z budową nowej fabryki oraz koszty integracji operacyjnej struktur Grupy przed debiutem na rynku regulowanym GPW. Zarząd podkreśla, że poniesione nakłady są niezbędnym elementem strategii, która ma przynieść znaczący wzrost wyników wraz z uruchomieniem pełnych mocy produkcyjnych.

Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. (NPGM) jest notowaną na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie grupą kapitałową działającą w sektorze technologii cywilno-militarnych. Spółka powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej oraz Grupy Niewiadów, tworząc organizację skupiającą projekty i spółki rozwijające nowoczesne technologie dla sektora obronnego. Dzięki skali działalności, wzajemnie uzupełniającym się kompetencjom oraz nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, Grupa buduje silną prywatną strukturę przemysłową – jeden z najbardziej kompleksowych i dynamicznie rozwijających się podmiotów w krajowym sektorze obronnym. Podstawowa struktura Grupy opiera się na trzech kluczowych spółkach działających w komplementarnych sektorach przemysłu obronnego. Fundamentem operacyjnym są Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów sp. z o.o. (ZSP) o ponad stuletniej historii, które zajmują się produkcją i rozwojem systemów obronnych dla polskich Sił Zbrojnych, w tym niekierowanych pocisków rakietowych, granatów dymnych, min sygnalizacyjnych oraz ładunków kumulacyjnych. Ofertę Grupy uzupełniają dwa pozostałe podmioty: Proguns Group, który dzięki pozyskanemu finansowaniu intensywnie rozwija projekty w segmencie 40 mm oraz Tech Robotics, koncentrujący się na budowie nowoczesnego Centrum Konfiguracji Dronów.

Źródło: Spółka