Analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Tauron wykazały zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów (po uwzględnieniu odpisów na części jednostek wytwórczych), co wpłynie na podwyższenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto Grupy oraz jednostkowego wyniku finansowego brutto za 2024 r.

Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Ciepło w wyniku ujęcia wpływu rozpoczętego już procesu dekarbonizacji oraz podniesienia efektywności produkcji ciepła poprzez zastąpienie źródeł węglowych nowoczesnymi niskoemisyjnymi jednostkami, wyjaśniono.

„W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta na 31 grudnia 2024 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów (po uwzględnieniu odpisów na części jednostek wytwórczych) w wysokości 113 mln zł, co wpłynie w identycznej kwocie na podwyższenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto grupy kapitałowej emitenta za 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2024 r. przeprowadzone w ramach testów na utratę wartości analizy wykazały zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Tauron Ciepło Sp. z o.o. (spółka zależna Tauron Polska Energia) o kwotę 585 mln zł, co wpłynie w identycznej kwocie na podwyższenie jednostkowego wyniku finansowego brutto za 2024 r.

Odwrócenie i utworzenie powyższych odpisów aktualizujących nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki oraz grupy kapitałowej, wskazano także.

Tauron zastrzegł, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2024 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews