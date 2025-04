Akcje amerykańskie i dolar odnotowały spadki w środę z powodu eskalacji napięć związanych z cłami, w szczególności wpływających na Nasdaq, który traci 1,6%. Indeksy S&P 500, DJIA i Russell 2000 również odnotowały straty.

Zostało to w dużej mierze wywołane przez amerykańskie ograniczenia dotyczące eksportu chipów do Chin, co poważnie wpłynęło na firmy takie jak Nvidia i AMD. Akcje Nvidii spadły o 7%, podczas gdy AMD spadły o 6,3%, ponieważ obie firmy ostrzegły o znacznych obciążeniach finansowych z powodu ograniczeń eksportowych. Rząd USA nałożył nowe ograniczenia wymagające licencji na eksport chipów H20 do Chin, Hongkongu, Makau i spółek zależnych w tych regionach. Ograniczenia te mają na celu uniemożliwienie używania produktów firmy Nvidia w chińskich superkomputerach lub zastosowaniach wojskowych, co komplikuje strategiczne perspektywy firmy Nvidia. ASML również odnotowało rozczarowujące zyski, co doprowadziło do 5% spadku akcji.

Te wydarzenia podkreślają wzrost napięć handlowych pod rządami prezydenta Trumpa, co powoduje niepewność dla firm technologicznych i światowej gospodarki. Sektor półprzewodników jest szczególnie pod presją, ponieważ ograniczenia zagrażają zakłóceniem łańcuchów dostaw. Tymczasem akcje Hertz wzrosły o prawie 20% po tym, jak Pershing Square Billa Ackmana ujawnił znaczącą inwestycję w spółkę, kupując 12,7 miliona akcji o wartości około 46,5 miliona dolarów. Pomimo tego wzrostu Hertz nadal zmaga się z długami i wyzwaniami operacyjnymi, co wpływa na jego model biznesowy i ścieżkę rentowności. Spółka ma ogłosić wyniki za I kwartał 12 maja.

Polskie indeksy notowały niewielkie spadki, a tematem głównym okazały się informacje spółkowe. PGE odnotowało 33% spadek przychodów rok do roku w 2024 r., ze zmniejszoną stratą operacyjną do 65 mln zł i wynikiem netto w wysokości -3,16 mld zł. Segment energetyki gazowej po raz pierwszy wniósł pozytywny wkład, stopniowo zastępując produkcję energii z węgla. W tym samym czasie 11 bit studios osiągnęło rekordowe przychody w wysokości 140,54 mln zł w 2024 r., napędzane sprzedażą Frostpunk 2, która była niższa od pierwotnych szacunków. Na wyniki finansowe spółki wpłynęły znaczne jednorazowe odpisy, w tym 48,42 mln zł z zamknięcia Projektu 8. Pomimo tych wyzwań wyniki zostały przyjęte pozytywnie ze względu na wcześniejsze, pokaźne spadki akcji po premierze Frostpunk 2. Inwestorzy z niecierpliwością czekają teraz na premierę The Alters, mając nadzieję na jej sukces. Z innej strony Unimot wzrósł o 1,3%, odrabiając straty poniesione w związku ze stratami celnymi wprowadzonymi przez Trumpa, i zalecił wypłatę dywidendy w wysokości 6 zł, co stanowi najwyższą kwotę w historii spółki.

Źródło: XTB / Mateusz Czyżkowski