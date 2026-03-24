Santander Bank Polska, otrzymał informację, że rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji należnej od banku w 2026 r. (z uwzględnieniem wysokości korekt składek za 2025 r.) w kwocie 435,94 mln zł, podał bank.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.

