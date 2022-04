X-Trade Brokers odnotował 252,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 89,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 308,77 mln zł wobec 99,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjne sięgnęły 439,8 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 186,7 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2022 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów o 135,6% r/r, tj. o 253,1 mln zł z 186,7 mln zł na 439,8 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca średnia liczba aktywnych klientów (wzrost o 44,7% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 560,7 tys. lotów (I kw. 2021: 1 115,4 tys. lotów), a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 68,4%” – czytamy w komunikacie.

W I kw. .br. średnia liczba aktywnych klientów uległa zwiększeniu o 46,3 tys. klientów, co oznacza wzrost o 44,7% r/r.

„W I kwartale 2022 r. grupa pozyskała 55 333 nowych klientów wobec 42 760 kwartał wcześniej, co daje wzrost o 29,4%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. W analizowanym okresie rekordowa była liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 127 174 do 149 726, tj. o 17,7% kw/kw” – czytamy dalej.

W pierwszych 25 dniach kwietnia 2022 r. zostało pozyskanych 12,8 tys. nowych klientów, podano także.

Ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I kwartał 2022 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została przewidziana na 6 maja 2022 roku.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews