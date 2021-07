X-Trade Brokers (XTB) odnotował 65,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2021 r. wobec 293,45 zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 77,86 mln zł wobec 379,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 241 85 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 518,16 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2021 r. przychody Grupy spadły o 53,3% r/r, z 518,2 mln zł do 241,9 mln zł. Do spadku tego przyczyniła się niższa o 199 zł rentowność jednostkowa lota, wynosząca 122 zł (I półrocze 2020: 321 zł). Spadek ten to głównie zasługa: (i) niskiej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2021 r. oraz (ii) efektu wysokiej bazy z I półrocza 2020 r. kiedy to na rynkach panowała ponadprzeciętna zmienność spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19” – czytamy w komentarzu zarządu do wstępnych wyników.

Jak podkreślono, XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów, co stanowi klucz do wysokości powtarzalnych wyników w przyszłości.

„W I półroczu 2021 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 107 854 nowych klientów wobec 52 434 rok wcześniej, co daje wzrost o 105,7%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 52 084 do 105 005, tj. o 101,6% r/r.” – czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews