XTB odnotował 857,03 mln zł zysku skonsolidowanego przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 791,17 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 986,74 mln zł wobec 924,15 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 006,6 mln zł wobec 941,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 1 873,44 mln zł wobec 1 618,39 mln zł rok wcześniej.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w 2024 roku. Cieszy nas zarówno rosnąca liczba nowych klientów, jak i wzrost ich aktywności transakcyjnej. Nasza oferta inwestowania pasywnego, w tym plany inwestycyjne czy odsetki od wolnych środków są bardzo konkurencyjne na wielu rynkach działalności, co pozytywnie przekłada się na pozyskiwanie nowych klientów. Efektywnie docieramy też do młodszych grup inwestorów, którzy zostają z nami na dłużej” – powiedział członek zarządu ds. finansów w XTB Paweł Szejko, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że w 2024 roku klienci zrealizowali 167,6 mln transakcji, czyli 18% więcej r/r. W 2024 roku XTB pozyskało 498.000 nowych klientów, co oznacza wzrost o 59,8% r/r/, a ambicją spółki jest pozyskiwanie od 150 tys. do 210 tys.nowych klientów kwartalnie. W styczniu i lutym br. do grona klientów XTB dołączyło w sumie 137 752 osób i na koniec lutego, liczba klientów XTB wyniosła 1,49 mln.

Na koniec 2024 roku, aktywa klientów XTB wyniosły 27,4 mld zł (+58,4% r/r). Największy wzrost (+126,6%) odnotowano jeśli chodzi o wartość nominalną instrumentów zdeponowanych przez klientów na rachunkach XTB, która wyniosła 13,7 mld zł. O 65,5% do ponad 3,7 mld zł wzrosła wartość środków pieniężnych klientów, natomiast wartość nominalna instrumentów pochodnych wzrosła o 1,1 mld zł do 10 mld zł.

„Widzimy bardzo duży potencjał w regionie Bliskiego Wschodu, który jest jednym z najszybciej rosnących rynków naszej działalności. W kolejnych dniach otworzymy nowe, większe biuro w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a pozyskanie nowej licencji otwiera przed nami szereg możliwości jeśli chodzi o promocję naszych produktów i optymalizację kosztów. Duży potencjał do rozwoju ma również rynek azjatycki, gdzie pozyskaliśmy licencję, dzięki której będziemy mogli oferować klientom nasze produkty – akcje i ETP” – skomentował Szejko.

Europa Śr.-Wsch. ma największy udział w przychodach XTB – w 2024 wzrósł on do 63,9% (+3,1% r/r). Na koniec 2024 r. przychody z tego regionu wzrosły o 21,7% do 1,96 mld zł. Kluczową rolę w tym regionie odgrywa Polska – przychody z tego rynku wzrosły o 26,5% r/r , co pokazuje, że XTB ma potencjał dalszego wzrostu na rynkach, gdzie pozycja spółki jest już dominująca, podano.

Europa Zach. to region, w którym spółka planuje intensywnie się rozwijać w 2025 roku. Zwiększeniu przychodów z tego regionu ma służyć rozbudowa oferty produktowej i pojawienie się kont ISA w Wielkiej Brytanii (Q4 2024) oraz planowanie w najbliższych tygodniach dodanie kont PEA dla klientów we Francji.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionem działalności XTB pozostaje Bliski Wschód, którego udział w przychodach spółki na koniec 2024 wyniósł 10,9% w porównaniu do 7,3% przed rokiem. Przychody z tego regionu zwiększyły się o 72,5% r/r do 203,1 mln zł, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 855,2 mln zł w 2024 r. wobec 787,14 mln zł rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews