XTB odnotowało 118,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 302,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 129,87 mln zł wobec 347,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 287,25 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 531,61 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 479,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 818,85 mln zł w porównaniu z 836,21 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2023 r. XTB wypracowało 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 479,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 818,9 mln zł (I półrocze 2022: 836,2 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 341,6 mln zł (I półrocze 2022: 267,8 mln zł). W okresie Grupa pozyskała rekordowe 167,2 tys. nowych klientów, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,4% r/r z 190,1 tys. do 274,5 tys.” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2023 r. przychody Grupy spadły o 2,1% r/r do 818,9 mln zł. Do spadku tego przyczyniła się niższa o 48 zł rentowność jednostkowa lota, wynosząca 226 zł (I półrocze 2022: 274 zł).

„Spadek ten to głównie efekt niższej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2023 r. zrekompensowany w części stale rosnącą liczbą nowych klientów (wzrost o 65,5% r/r), połączoną z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 615,5 tys. lotów (I półrocze 2022: 3 050,7 tys. lotów)” – wskazała spółka.

W I półroczu 2023 r. Grupa odnotowała kolejny rekord, pozyskując 167 200 nowych klientów wobec 101 030 rok wcześniej, co daje wzrost o 65,5%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 088 do 274 450, tj. o 44,4% r/r, podano także.

„Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. Działania te wspierane są przez szereg inicjatyw m.in. wprowadzoną 11 kwietnia 2023 roku ofertą inwestowania na rynku rumuńskim (poszerzaną na kolejnych rynkach, m.in.: rynek portugalski, czeski, słowacki, polski, włoski czy hiszpański) w akcje spółek i ETF-y za ułamek ich ceny. Akcje ułamkowe pozwalają na większą elastyczność oraz kontrolę nad inwestycjami. Dzięki temu klienci mogą łatwiej dostosowywać portfel inwestycyjny do własnych, unikalnych celów finansowych i tolerancji na ryzyko” – napisano dalej.

Ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I półrocze 2023 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie XTB za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została przewidziana na 18 sierpnia 2023 r.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews