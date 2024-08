XTB odnotowało 160,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 302,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 176,71 mln zł wobec 350,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 382,12 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 555,95 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 463,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 421 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 938,07 mln zł w porównaniu z 830,69 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT sięgnął 527,69 mln zł wobec 489,09 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2024 roku XTB wypracowało rekordowe przychody z działalności operacyjnej na poziomie 938,1 mln zł (I półrocze 2023 r.: 830,7 mln zł). Zysk netto wyniósł 463,0 mln zł wobec 421,0 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że spółka jest w stanie generować powtarzalny, rosnący wynik netto pomimo rosnących kosztów, które w pierwszym półroczu wzrosły o 68,8 mln zł do 410,4 mln zł. Wzrost związany jest z dynamicznym rozwojem firmy i wynika głównie ze zwiększonych wydatków marketingowych, wzrostu kosztów pracowniczych oraz prowizji zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Najbardziej dochodową klasą aktywów były CFD oparte na towarach – stanowiły 48,2% w strukturze przychodów (wobec 38,5% w I półroczu 2023 r.). Jest to konsekwencja m.in. dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny złota, gazu ziemnego oraz kakao. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na indeksach, których udział w strukturze przychodów sięgnął 37,2% wobec 51,8% rok wcześniej, wskazano w materiale.

„W pierwszym półroczu 2024 roku, XTB pozyskało 232,3 tys. nowych klientów, czyli znacząco powyżej kwartalnego celu zakładającego przyrost o 65-90 tys. klientów. Na koniec czerwca, z platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej XTB korzystało łącznie 1,11 mln klientów w porównaniu z 762,6 tys. na 30 czerwca poprzedniego roku. Z kolei w lipcu 2024 r. do grona klientów XTB dołączyło kolejne 36,2 tys. nowych inwestorów” – czytamy dalej.

„Skokowo wzrosła również liczba aktywnych klientów – w I półroczu wyniosła ona 462,7 tys. w porównaniu z 307,5 tys. na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w I półroczu 2024 r. wzrósł on do 3,93 mln transakcji wobec 3,61 mln w analogicznym okresie 2023 roku (wzrost o 8,7%). Rentowność na lota w I półroczu 2024 roku wzrosła o 3,9% i wyniosła 239 zł” – napisano też w komunikacie.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

