XTB miało 410,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2025 r. wobec 463,05 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 552,16 mln zł vs 527,69 mln zł. Przychody z działalności operacyjnej razem to 1 160,89 mln wobec 938,07 mln zł w I poł. 2024 r.

„W I półroczu 2025 r. XTB wypracowało rekordowy poziom przychodów wynoszący 1 160,9 mln zł (wzrost o 23,8% r/r). Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom była konsekwentnie powiększana liczba aktywnych klientów (wzrost o 69,9% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (wzrost o 41,5% r/r) oraz spadek rentowności lota do poziomu 251 zł (I półrocze 2024 r.: 289 zł). II kwartał 2025 r. rozpoczął się od bardzo wysokiej zmienności spowodowanej wojną celną prezydenta Donalda Trumpa. W kolejnych tygodniach rynek wyraźnie uspokoił się i rozpoczął ścieżkę powrotu do poziomów z końca I kwartału 2025 r. Z tego powodu przychody ukształtowały się na nieznacznie wyższym poziomie i wynosiły: 580,6 mln zł (I kwartał 2025 r.: 580,3 mln zł). Na poziom ten wpływ miały: (i) niższa rentowność jednostkowa lota wynosząca 229 zł (mniej o 48 zł k/k); (ii) wyższy obrót klientów instrumentami finansowymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach – wzrost o 413,6 tys. lotów do poziomu 2 321,6 tys. lotów (w porównaniu z 1 908,0 tys. w I kw. 2025 r.)” – czytamy w komentarzu do wyników wstępnych.

Rozpatrując strukturę przychodów pod względem klas instrumentów, w I półroczu 2025 r. dominującą pozycję zajmowały kontrakty CFD (ang. contract for difference) oparte na indeksach. Ich udział w ogólnej strukturze przychodów wyniósł 46,3%, w porównaniu do 37,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Było to wynikiem m.in. wysokiej dochodowości transakcji na instrumentach opartych na amerykańskim indeksie US 100, niemieckim indeksie DAX (DE40) oraz amerykańskim indeksie US 500. Drugą pod względem dochodowości klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach, których udział w strukturze przychodów wyniósł 33,1% wobec 48,2% w I półroczu 2024 r. Wynik ten był efektem wysokiej rentowności transakcji na instrumentach CFD związanych z notowaniami złota, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz kawy. Instrumenty CFD oparte na walutach stanowiły 15,6% przychodów, w porównaniu do 10,3% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były instrumenty CFD oparte o parę walutową EURUSD oraz kryptowalutę bitcoin, podano również.

„W I półroczu 2025 r. XTB konsekwentnie realizowało założoną strategię, koncentrując się na budowaniu bazy klientów. W rezultacie Grupa pozyskała rekordowe ponad 361 tys. nowych klientów, co oznacza wzrost o 55,7% rok do roku (r/r). Łączna liczba klientów przekroczyła tym samym poziom 1,7 miliona, co stanowi wzrost o 53,0% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Rekordowa była także liczba aktywnych klientów, która wzrosła o 69,9% r/r z 502,6 tys. w I półroczu 2024 r. do 853,9 tys.” – podkreślono także.

Zarząd deklaruje, że priorytetem jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Działania te wspierane są i będą przez szereg inicjatyw, między innymi przez wprowadzanie do oferty nowych produktów, celowane akcje promocyjne czy też edukację finansową dedykowaną klientom spółki oraz osobom zainteresowanym światem inwestycji. Ambicją zarządu w 2025 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 150 – 210 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań w pierwszych 30 dniach lipca 2025 r. Grupa pozyskała łącznie 61,9 tys. nowych klientów.

„W kolejnych kwartałach 2025 r., XTB będzie kontynuować strategię budowania uniwersalnej aplikacji inwestycyjnej, której oferta przeznaczona jest dla każdego inwestora, chcącego efektywnie zarządzać swoimi środkami, zarówno krótko – jak i długoterminowo. Spółka planuje wprowadzenie do oferty kolejnych produktów: opcji oraz kryptowalut. Wprowadzenie kryptowalut jest ściśle związane i uzależnione od zakończenia w Polsce procesu legislacyjnego związanego z uchwaleniem ustawy dostosowującej polskie przepisy do Rozporządzenie MiCA (ang. Markets in Crypto-Assets Regulation). W oczekiwaniu na zakończenie tego procesu, XTB prowadzi prace związane zarówno z opracowaniem niezbędnych dokumentów prawnych, jak i wprowadzaniem technologicznych zmian w aplikacji i platformie XTB, które pozwolą na dodanie kryptoaktywów do oferty. Wprowadzenie opcji do oferty XTB uzależnione jest od akceptacji przez KNF modelu wyceny opcji. Obecnie trwa proces z tym związany, w którym KNF może składać do spółki dodatkowe pytania do przedstawionych dokumentów” – czytamy także.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews