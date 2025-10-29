XTB odnotowało 53,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 203,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 53,17 mln zł wobec 261,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 375,82 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 470,23 mln zł rok wcześniej.

„III kwartał 2025 roku był rekordowy dla XTB pod kątem pozyskiwania nowych klientów. We wspomnianym okresie do grona użytkowników aplikacji i platformy online XTB dołączyło ponad 222 tys. nowych klientów (+105,1% r/r). Liczba aktywnych klientów wzrosła do rekordowego poziomu 920 tys. (+75,9% r/r), a liczba klientów ogółem przekroczyła 2 mln w październiku” – czytamy w komunikacie.

W III kwartale 2025 r. przychody operacyjne wyniosły 375,8 mln zł (spadek o 20,1% r/r i 54,5% kw/kw). Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na poziom przychodów, był spadek rentowności obrotu instrumentami pochodnymi CFD. Rentowność na lota oraz rentowność za 1 mln obrotu w wartości nominalnej w USD obniżyły się odpowiednio do poziomu 152 zł (III kwartał 2024: 272 zł, II kwartał 2025: 229 zł) oraz 84 USD (III kwartał 2024: 167 USD, II kwartał 2025: 128 USD). Spadek rentowności to konsekwencja niskiej aktywności rynków finansowych i towarowych w III kwartale br. Na większości najbardziej popularnych wśród klientów instrumentów występował bardziej przewidywalny trend, w którym rynek poruszał się w ograniczonym zakresie cenowym. Doprowadziło to do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co stworzyło sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku co do zasady obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co skutkuje obniżeniem się wyniku lub występowaniem straty z tytułu market making, wskazano w materiale.

„Za nami najlepszy kwartał w historii pod względem liczby pozyskanych nowych klientów oraz liczby aktywnych inwestorów. Pod tym względem rekordowy był również październik, kiedy tylko w pierwszych dwudziestu siedmiu dniach miesiąca do grona naszych klientów dołączyło ponad 95 tysięcy osób. Jest to wynik szczególnie imponujący jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mimo znacznie większej skali działań promocyjnych zwiększyliśmy efektywność pozyskiwania nowych klientów. Jest to ważne, biorąc pod uwagę, iż mówimy o okresie, w którym na rynkach finansowych było względnie spokojnie. Dlatego jestem przekonany, że w czasach większej zmienności będziemy w stanie odpowiednio wykorzystać potencjał naszej bazy klientów, co powinno przełożyć się na istotną poprawę wyników finansowych” – powiedział członek zarządu Paweł Szejko, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 463,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 666,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1536,71 mln zł w porównaniu z 1408,02 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT sięgnął 605,33 mln zł wobec 789,12 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Mimo znacznie większej skali działań promocyjnych doszło do spadku średniego kosztu pozyskania klienta, który w III kwartale wyniósł 600 zł. Natomiast w ostatnich pięciu kwartałach wynosił on 700 zł” – czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews