XTB otrzymało licencję agenta papierów wartościowych w Chile, podała spółka. XTB intensywnie pracuje nad rozwojem operacyjnym i technologicznym, aby rozpocząć przyjmowanie nowych chilijskich klientów w pierwszej połowie tego roku.

Licencja, przyznana przez Chilijską Komisję Rynku Finansowego (CMF), znacząco wzmacnia obecność XTB w jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów świata. Dzięki niej klienci z Ameryki Południowej zyskają dostęp do pełnej oferty XTB i będą mogli inwestować w międzynarodowe akcje, ETF-y oraz wszystkie instrumenty pochodne dostępne w XTB. Nowa licencja daje też większe możliwości marketingowe związane z budowaniem świadomości marki na lokalnym rynku, podkreślono.

„Ameryka Południowa to bez wątpienia rynek, w którym dostrzegamy ogromny potencjał. Chile natomiast jest jednym z kluczowych rynków w naszej globalnej strategii rozwoju. Spodziewamy się wielu nowych inwestorów z tamtego regionu, ponieważ teraz będziemy mogli pokazać pełnię możliwości aplikacji XTB. Co więcej, jest to dla nas ważny krok w kierunku umocnienia pozycji konkurencyjnej w regionie” – powiedział prezes Omar Arnaout, cytowany w komunikacie.

Ekspansja XTB w Ameryce Łacińskiej będzie kontynuowana w 2025 roku: spółka jest już zaawansowana w procesie uzyskiwania niezbędnych licencji w Brazylii, dodano.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews