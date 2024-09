XTPL potwierdził zamówienie złożone przez uniwersytet w północno-wschodnim regionie USA na dostawę urządzenia Delta Printing System (DPS), podała spółka.

Urządzenie DPS będzie wykorzystywane w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze technologii mikro-montażu półprzewodników.

Jest to druga transakcja zawarta w wyniku działalności spółki zależnej XTPL Inc. z siedzibą w Bostonie, która będzie również obsługiwać transakcję operacyjnie. Otwarcie biura XTPL Inc. w Bostonie jest częścią strategii spółki przyjętej w listopadzie 2023 roku.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Opracowana w XTPL technologia znajduje zastosowanie w obszarach rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i zaawansowanych płytek PCB. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

