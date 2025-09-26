XTPL odnotowało 12,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 10,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 12,48 mln zł wobec 10,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 6,1 mln zł rok wcześniej.

„XTPL wygenerował w I półroczu 2025 przychody ogółem na poziomie 6 mln zł, w tym 5,1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Osiągnięty rezultat jest wynikiem m.in. dostarczenia w omawianym okresie 4 urządzeń Delta Printing System (DPS) do międzynarodowych klientów. Produkty spółki wykorzysta m.in. prestiżowy Uniwersytet w Cambridge w Wielkiej Brytanii, amerykański klient przemysłowy z sektora obronnego oraz Uniwersytet Massachusetts w Lowell w USA, posiadający laboratorium finansowane przez firmę Raytheon, jedną z największych grup zbrojeniowych na świecie. Sprzedaż komercyjna uwzględnia również 3 moduły UPD dostarczone do globalnych odbiorców, w tym 2 szt. w ramach pierwszego historycznie wdrożenia przemysłowego technologii XTPL, gdzie klientem końcowym jest wiodący producent wyświetlaczy z Chin o rocznych przychodach przekraczających 20 mld USD” – czytamy w komunikacie.

„W pierwszym półroczu rozpoczęliśmy wdrażanie technologii XTPL na linie produkcyjne wiodącego producenta wyświetlaczy z Chin o rocznych przychodach przekraczających 20 mld USD. Do bezpośredniego partnera – producenta maszyn do masowej produkcji wyświetlaczy FPD – dostarczyliśmy na datę publikacji sprawozdania 4 szt. modułów UPD i przygotowujemy się do wysyłki kolejnych 2 szt. Po dostarczeniu wszystkich 6 szt. z początkowej partii spodziewamy się kolejnych zamówień, a w kilkuletnim cyklu wdrożenia wygenerowania zapotrzebowania na kilkadziesiąt modułów. Dostarczamy je zgodnie z harmonogramem stawiania maszyn przemysłowych przez końcowego klienta, który wykorzystuje integrowane w środku moduły do napraw defektów w wyświetlaczach FPD o ultrawysokiej rozdzielczości. Z dużą satysfakcją

potwierdzam, że pierwsze maszyny z modułem XTPL pracują już na linii produkcyjnej, istotnie zmniejszając liczbę odrzuconych komponentów i minimalizując straty materiałowe. Potwierdza to wiarygodność i potencjał naszej technologii oraz informuje rynek, że XTPL przeszedł pozytywnie proces 'from lab to fab'” – powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 11,12 mln zł wobec 9,89 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

Źródło: ISBnews