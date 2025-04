XTPL odnotowało 22,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 roku wobec 4,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 21,71 mln zł wobec 4,84 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA w 2024 r. wyniosła -17,2 mln zł, będąc pod wpływem wzmożonych inwestycji zgodnych z założeniami Strategii na lata 2023-2026 i wdrażanym planem inwestycyjnym nakierowanym na skalowanie biznesu XTPL, podkreślono w komunikacie poświęconym wynikom.

Poziom środków pieniężnych, który na koniec roku wyniósł 27,7 mln zł, uwzględnia wpływy z emisji akcji przeprowadzonej w IV kwartale 2024 roku w kwocie 27,6 mln zł brutto i w pełni zabezpiecza środki na drugi, ostatni etap planu inwestycyjnego realizowanego w ramach przyjętej strategii, podano także.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (w tym dotacji) sięgnęły 13,7 mln zł w 2024 r. wobec 15,48 mln zł rok wcześniej.

„XTPL wygenerował w 2024 roku 13,7 mln zł przychodów ogółem, w tym 12,3 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Najmocniejszym i jednocześnie rekordowym okresem okazał się IV kwartał, w którym XTPL dołożył do wyniku 6,4 mln zł, w tym 5,6 mln zł sprzedaży komercyjnej. Spółka w trakcie 2024 roku dostarczyła do klientów łącznie 12 urządzeń Delta Printing System (DPS), w tym 5 na rynek Ameryki Płn., na którym od początku ubiegłego roku zwiększała swoją aktywność, a w listopadzie otworzyła centrum demonstracyjno-sprzedażowe w Bostonie. Kluczowe dla dalszego skalowania biznesu pozostają wdrożenia przemysłowe technologii XTPL na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Kamień milowy w tym zakresie Spółka osiągnęła 3 stycznia 2025 roku wraz z rozpoczęciem pierwszego historycznie wdrożenia przemysłowego dla chińskiego producenta nowoczesnych wyświetlaczy. XTPL jest w trakcie dostarczenia do klienta 6 modułów Ultra Precise-Dispensing (UPD) w ramach pierwszej transzy zamówienia i podtrzymuje możliwość kolejnych zamówień w 2025 roku. Postępy w pozostałych najbardziej zaawansowanych wdrożeniach przemysłowych z partnerami i klientami z Korei Płd., Tajwanu i USA, sprawiają, że XTPL utrzymuje perspektywy dalszego wzrostu wyników w kolejnych okresach” – czytamy w materiale.

„Z biznesowej perspektywy w 2024 roku kluczowe było dla nas zwiększenie aktywności na wiodącym dla technologii addytywnych rynku Ameryki Płn., a także intensyfikacja prac nad projektami nakierowanymi na wdrożenia przemysłowe technologii XTPL. W obu tych obszarach osiągnęliśmy duże sukcesy. W ubiegłym roku dostarczyliśmy na rynek amerykański łącznie 5 urządzeń DPS, a klientami aż 4 z nich byli odbiorcy korporacyjni, co ilustruje zainteresowanie przemysłowym wykorzystaniem naszej technologii. Szybkie osiągnięcie break-even otwartego centrum demonstracyjno-sprzedażowego w Bostonie sprawia, że oczekujemy jego istotnej kontrybucji do wyników również w 2025 roku i kolejnych latach. Placówka ta nie tylko skraca dystans między XTPL a naszymi istniejącymi oraz potencjalnymi klientami, ale również umożliwia nam dotarcie do zupełnie nowych odbiorców, czego dowodem jest pierwsze zamówienie urządzenia DPS w marcu br. od klienta z sektora obronnego, tzw. defence contractor” – skomentował prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański podkreślił, że środki pieniężne na koniec 2024 roku na poziomie 27,6 mln zł zabezpieczają dokończenie procesu inwestycyjnego jaki przewidziano na lata 2023-2026, tworząc uwarunkowania dla osiągnięcia celu 100 mln zł sprzedaży komercyjnej w 2026 r.

„W 2024 roku zwiększyliśmy poziom zapasów o 2,6 mln zł do poziomu 4,4 mln zł, zabezpieczając kluczowe komponenty do budowy urządzeń, co kreuje potencjał wygenerowania ok. 10 mln zł w kolejnych okresach. Wzrost należności do poziomu 2,9 mln zł związany jest m.in. z dostarczeniem w IV kwartale 2024 roku aż 5 urządzeń DPS i wpłynie pozytywnie na cash flow w kolejnych okresach. W 2025 roku rozpoczniemy ponadto proces zlecania produkcji wybranych urządzeń do partnera z Europy, co ograniczy potrzebę utrzymywania wysokich poziomów zapasów na naszym bilansie celem obsługi spodziewanych zamówień. Nasz pipeline sprzedażowy jest obecnie bardziej dojrzały i zdywersyfikowany w porównaniu do 2024 roku i oczekujemy istotnego wzrostu sprzedaży w ujęciu rok do roku z kontrybucją wszystkich trzech linii biznesowych XTPL” – powiedział także Olszański.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2024 r. wyniosła 20,86 mln zł wobec 6,25 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

