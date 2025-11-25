XTPL odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 7,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,89 mln zł wobec 7,48 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA w III kw. wyniosła 1,4 mln zł, podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,54 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 1,16 mln zł rok wcześniej.

„Osiągnęliśmy najlepszy III kwartał w historii XTPL pod względem przychodów ze sprzedaży produktów i usług, które wyniosły 5,1 mln zł. Wynik ten, dodatkowo wspierany przez zazwyczaj mocny czwarty kwartał, pozwala nam oczekiwać, że rezultat całego 2025 roku będzie lepszy niż rok ubiegły. Postępy w ewaluowanych projektach nakierowanych na kolejne wdrożenia przemysłowe, ich rosnąca liczba oraz zbliżanie się do startu komercjalizacji nowej linii biznesowej DPS+, budują pozytywny dla XTPL outlook na 2026 rok, w którym zamierzamy osiągnąć przychody istotnie wyższe od tegorocznych” – powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

„W 2026 rok wkroczymy jako organizacja znacznie silniejsza technologicznie, operacyjnie, a przede wszystkim biznesowo. Z osiągniętym pierwszym wdrożeniem przemysłowym, rekordową liczbą projektów w pipeline na zaawansowanym etapie i nowymi perspektywicznymi obszarami rozwoju, do których zaliczamy m.in. sektor obronny, gdzie identyfikujemy wysokie zainteresowanie dużych grup zbrojeniowych wykorzystaniem naszej technologii. Uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach oraz odwiedzając siedziby naszych potencjalnych klientów dostrzegamy, że zapotrzebowanie na precyzję druku oferowaną przez XTPL, czyli nanoszenie materiałów przewodzących z precyzją do 1 mikrometra, zaczyna się właśnie szerzej otwierać. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby wykorzystać ten moment” – dodał.

W największym stopniu na rezultat III kwartału wpływ miało dostarczenie do klientów 6 urządzeń DPS (Delta Printing System) i 4 modułów UPD (Ultra-Precise Dispensing). Rosnąca liczba projektów na zaawansowanym etapie, postępujące prace nad linią biznesową DPS+ oraz nowe obszary rozwoju w postaci sektora obronnego, budują pozytywny outlook na 2026 rok, w którym XTPL zamierza osiągnąć przychody istotnie wyższe od tegorocznych, podano.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 16,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,54 mln zł ( w tym 10,3 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług) w porównaniu z 7,26 mln zł rok wcześniej (w tym 6,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług).

Poziom środków pieniężnych na koniec września 2025 oku zmniejszył się do 10 mln zł, podano.

„Kontynuujemy cztery równoległe procesy nakierowane na zabezpieczenie finansowania na rok 2026, w którym zidentyfikowaliśmy lukę kapitałową na poziomie ok. 15–20 mln zł. Są to: pozyskanie finansowania dłużnego od instytucji lub banków, środki dotacyjne z programów krajowych i zagranicznych, możliwość wejścia do spółki inwestora strategicznego na mniejszościowym pakiecie, a także podwyższenie kapitału i emisja akcji skierowana do rynku. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to miks co najmniej dwóch z tych opcji, przy czym nie będą one uruchamiane jednocześnie. Utrzymywana dyscyplina kosztowa oraz zanotowany wysoki poziom należności z tytułu dostaw i usług na bilansie w kwocie 5,0 mln zł, które w znacznym stopniu spłynęły już do spółki i zasilą cash flow w IV kwartale, pozwalają nam wydłużyć horyzont podjęcia ostatecznej ścieżki wyboru na I kwartał 2026 roku” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański.

„W pierwszym historycznie wdrożeniu przemysłowym XTPL zbliżamy się do momentu zrealizowania dostawy ostatniej sztuki z początkowej partii 6 zamówionych urządzeń do bezpośredniego partnera z Chin, co oznacza, że wkrótce rozpoczniemy rozmowy o kolejnej transzy modułów UPD oraz harmonogramie dostaw na 2026 rok. To wdrożenie jest dla nas kluczowe – nie tylko potwierdza zapotrzebowanie na technologię XTPL, ale również wpływa pozytywnie na kolejne projekty i szanse na wdrożenia przemysłowe, których oczekujemy w kolejnych latach dzięki zwiększonemu w ostatnich miesiącach do aż 5 zaawansowanych projektów pipeline. Dywersyfikacja segmentów do których przymierzana jest nasza technologia, wraz z dywersyfikacją geograficzną – od Chin, Tajwanu i Korei Płd., przez USA i Europę – to sposób w jaki minimalizujemy ryzyka związane z adopcją tej technologii przez globalny rynek zaawansowanej elektroniki nowej generacji” – dodał.

Spółka posiada obecnie 5 zaawansowanych projektów na ostatnim etapie ewaluacji, poprzedzającym decyzję o wdrożeniu przemysłowym, obejmujących strategiczne dla XTPL obszary: półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi lub partnerami są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. czołowy producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy z Korei Płd. i notowany na Nasdaq 100 renomowany producent maszyn przemysłowych z USA.

XTPL komercjalizuje trzy linie biznesowe: moduły UPD (głowice drukujące) do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS, demonstrator technologii) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze zużywane przez UPD i DPS).

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 13,91 mln zł wobec 16,98 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

Źródło: ISBnews