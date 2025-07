XTPL miało 2,83 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2025 r. wobec 2,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I połowie 2025 roku wyniosła 4,86 mln zł wobec 5,64 mln zł rok wcześniej, podano.

„W II kwartale oraz I półroczu 2025 roku spółka nie pozyskała nowych środków z tytułu realizacji dotacji. Jednocześnie należy podkreślić, że w efekcie rozliczenia dotacji do aktywów, może wykazać przychody z tego tytułu. Obecnie spółka realizuje dwa międzynarodowe projekty dotacyjne” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała jednocześnie, że znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem nowych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością. W analogicznym okresie poprzedniego roku również nie pozyskała środków z tytułu dotacji.

„Szacunkowy stan środków pieniężnych spółki na koniec czerwca 2025 roku wyniósł 16,7 mln zł, co oznacza zmniejszenie środków pieniężnych w ujęciu kw/kw o ok. 3,5 mln zł. Niższy niż w poprzednich okresach poziom zmniejszenia środków pieniężnych to efekt optymalizacji kapitału obrotowego oraz działań ograniczających całą strukturę kosztów operacyjnych. W I kwartale 2025 roku spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych o 7,5 mln zł, a w II kwartale 2024 roku spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych o 5,4 mln zł” – czytamy dalej.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za II kwartał i I półrocze roku 2025 przypada 25 września 2025 r.

W ostatnich trzech miesiącach XTPL dostarczył do klientów 2 urządzenia DPS (Delta Printing System) oraz kolejne moduły UPD (Ultra-Precise Dispensing). W gronie odbiorców znalazł się defence contractor z USA oraz Uniwersytet Massachusetts w Lowell, USA, współpracujący m.in. z firmą Raytheon. Od momentu rozpoczęcia w styczniu br. pierwszego historycznie wdrożenia przemysłowego swojej technologii, XTPL dostarczył partnerowi w Chinach 2 szt. modułów UPD – zgodnie z harmonogramem dostaw przekazywanym spółce przez klienta końcowego. Jeden z największych producentów wyświetlaczy na świecie stawia duże maszyny przemysłowe na swojej linii produkcyjnej, w których sukcesywnie integrowane są moduły wrocławskiej firmy, wskazano w informacji.

„W ramach pierwszego historycznie wdrożenia technologii XTPL na linie produkcyjne globalnych producentów zaawansowanej elektroniki jesteśmy w trakcie wysyłki trzeciego modułu UPD z początkowej serii sześciu sztuk. Nasze moduły dostarczamy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klienta końcowego i jego wewnętrznym harmonogramem stawiania dużych maszyn przemysłowych na linii produkcyjnej, w których stopniowo integrowane są kolejne moduły XTPL. Pierwsze maszyny już pracują i potwierdzają zgodność naszego produktu ze specyfikacją wymaganą przez klienta” – skomentował prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Niższe od oczekiwań spółki z początku roku jest tempo dostarczania kolejnych modułów. Klienci końcowi patrzą obecnie na możliwość wdrożenia technologii XTPL w dwóch ujęciach, wskazał prezes.

„Pierwsze to ewaluacja technologii, gdzie z sukcesami adresujemy zgłaszane potrzeby i oczekiwania partnerów. Drugie to timing potrzeby rynkowej klienta końcowego, który w oparciu o wewnętrzne analizy uruchamia poszczególne projekty i produkty, również te potencjalnie wykorzystujące technologię XTPL. Opierając się na postępach w ramach pierwszego wdrożenia przemysłowego oraz bieżących kontaktach z klientami obserwujemy, że rynkowa adopcja unikalnego rozwiązania oferowanego przez XTPL może zająć więcej czasu. Z tego względu rozpoczęliśmy analizy w zakresie ścieżki realizacji naszych celów strategicznych. Pozytywnym skutkiem tej dłuższej ścieżki komercjalizacji jest coraz lepsze zrozumienie technologii XTPL przez klientów i rozpoczęte rozmowy o nowych wertykałach jej zastosowania, co może skutkować kolejnymi wdrożeniami w przyszłości” – dodał Granek.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

Źródło: ISBnews