XTPL, w wyniku przyspieszonej budowy księgi popytu, ustalił cenę emisyjną 300 000 akcji serii Y na 65 zł za sztukę, podała spółka. Wielkość oferty wyniesie 19,5 mln zł brutto, a spółka wykorzysta środki na pokrycie zidentyfikowanej luki kapitałowej w I półr. 2026 oraz na dalsze skalowanie biznesu, w tym rozwój systemu Odra – nowej linii biznesowej o wysokim potencjale komercjalizacji – co umożliwić ma samodzielne finansowanie dalszego rozwoju XTPL.

XTPL przeprowadziła 10-12 marca 2026 roku proces przyspieszonej budowy księgi popytu. Oferta 300 tys. akcji serii Y spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co odzwierciedla niski, jednocyfrowy poziom dyskonta względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji, podano.

„Zakończyliśmy proces roadshow, w wyniku którego jako zarząd zdecydowaliśmy o skierowaniu do oferty wszystkich 300 000 akcji serii Y po cenie emisyjnej 65 zł. Duże zainteresowanie ze strony obecnych oraz nowych inwestorów, przełożyło się na niskie jednocyfrowe dyskonto na poziomie ok. 2% względem średniej ważonej wolumenem obrotu dla kursu z okresu 30 dni przed walnym zgromadzeniem uchwalającym emisję akcji. Wielkość oferty wyniesie 19,5 mln zł brutto, co umożliwia pokrycie luki kapitałowej o której informowaliśmy rynek w ubiegłym roku przy aktualizacji strategii na lata 2026-2028. Celem na ten okres jest osiągnięcie kolejnych wdrożeń przemysłowych naszej technologii oraz komercjalizacja nowej linii biznesowej systemów ODRA, cechującej się znacznie wyższym potencjałem generowania przychodów niż urządzenia DPS, odpowiadające dotychczas za większość sprzedaży XTPL” – powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Firmą Inwestycyjną i zarządzającym księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski SA.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Źródło: ISBnews