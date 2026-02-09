XTPL podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez emisję nie więcej niż 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka.

Decyzja jest wynikiem postępów w czterech równoległych procesach prowadzonych od września 2025 roku, nakierowanych na zabezpieczenie zidentyfikowanej luki kapitałowej na poziomie ok. 15-20 mln zł w I półroczu 2026. Celem finansowym XTPL na bieżący rok jest zabezpieczenie wymaganych środków pieniężnych do dalszego skalowania biznesu, a celem operacyjnym jest osiągnięcie kolejnego wdrożenia przemysłowego i rozpoczęcie komercjalizacji nowej linii produktowej ODRA (wcześniej nazywanej roboczo DPS+), podkreślono.

Procesami tymi są: finansowanie dłużne, współfinansowanie prac B+R środkami z programów dotacyjnych, pozyskanie inwestora strategicznego na mniejszościowym pakiecie, a także podwyższenie kapitału i emisja akcji skierowana do rynku.

„Zamiar pozyskania finansowania poprzez emisję akcji jest wynikiem prowadzonych w XTPL wielomiesięcznych analiz i działań nakierowanych na zabezpieczenie zidentyfikowanej luki kapitałowej na poziomie ok. 15-20 mln zł, występującej w I półroczu 2026. Podtrzymujemy, że najbardziej prawdopodobna ścieżka sfinansowania dalszego rozwoju spółki stanowić będzie kombinację kilku lub wszystkich czterech form, różniących się między sobą wartością i okresem uruchomienia. Prowadzimy proces pozyskiwania finasowania dotacyjnego, jednak z uwagi na charakter wnioskowania i przydzielania środków, szansę na pozyskanie tego typu dofinansowania w krótkim horyzoncie czasowym uznajemy za niską, z kolei finansowanie dłużne oraz zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym opierają się na długoterminowym procesie formalnym. Biorąc pod uwagę potrzebę dokapitalizowania XTPL w pierwszym półroczu 2026, finansowanie poprzez emisję akcji uznaliśmy za optymalne rozwiązanie z perspektywy bieżących potrzeb spółki” – powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Źródło: ISBnews