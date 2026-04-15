Yanosik odnotował 8,09 mln zł jednostkowego zysku netto w 2025 r. wobec 2,64 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Przychody ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 63,34 mln zł, co oznacza wyższy wynik o 8% od przychodu wygenerowanego w 2024 r.

W minionym roku spółka koncentrowała się na dalszym rozwoju portfolio urządzeń dla kierowców oraz na rozwoju systemu powiadomień w aplikacji. Celem przeprowadzonych prac było wdrożenie nowego urządzenia oraz poprawa systemu powiadomień w aplikacji, aby jak najbardziej spełniały oczekiwania kierowców. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost unikalnych użytkowników aplikacji o ok. 7,5% oraz wzrost liczby zdarzeń zgłoszonych przez użytkowników o 6,32% rok do roku, podkreślono w komunikacie poświęconym wynikom.

„Po okresie optymalizacji biznesu w 2024 roku, w 2025 roku postawiliśmy na dynamiczny rozwój produktów i usług w aplikacji Yanosik. W pierwszej połowie roku intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem rozwiązań hardware’owych, czego efektem było wprowadzenie do oferty produktu YANBOX GO. W 2025 roku realizowaliśmy również dwa projekty rozwojowe, które pozwolą nam w przyszłości jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników, a także skuteczniej monetyzować aplikację. Dzięki wysiłkowi całego zespołu z radością mogę powiedzieć, że obrana przez nas strategia przynosi efekty w postaci stałego wzrostu przychodów oraz bardzo dynamicznych wzrostów zysku” – skomentował prezes Adam Tychmanowicz, cytowany w materiale.

Yanosik (dawniej Neptis) jest twórcą systemu Yanosik obejmującego zarówno urządzenia informujące o sytuacji na drodze, jak i aplikację mobilną Yanosik, z której korzystają kierowcy. Spółka jest notowana od 2024 r. na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

Źródło: ISBnews